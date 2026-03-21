Mého půl roku s iPhone 17 Pro, Apple Watch 11 a AirPods Pro 3: Co mě baví a co naopak štve

Je tomu skoro až k nevíře, ale od startu prodejů iPhonů 17 Pro, Apple Watch 11, AirPods Pro 3 a dalších Apple novinek uplynulo ve čtvrtek přesně půl roku. Všechny Apple novinky totiž zamířily do prodeje 19. září loňského roku, přičemž minimálně iPhony 17 a 17 Pro byly poté dlouhé měsíce extrémně nedostatkovým zbožím. Mě se však všechny tyto produkty dostaly do rukou hned v první den prodeje, díky čemuž jsem tak s nimi pomyslné půlroční narozeniny oslavil a myslím si tedy, že nazrál čas na to si po šesti měsících zrekapitulovat, jak je člověk vlastně po takto dlouhé době každodenního používání žije. Pojďme tedy na to.
iPhone 17 Pro
Upřímně řečeno, iPhone 17 Pro se za mě Applu opravdu povedl a po předešlé „šestnáctkové“ generaci u něj opravdu cítím posun kupředu. Určitě sice nemůžu říci, že by se jednalo vyloženě o revoluční telefon, ale to, co se u něj Applu podařilo zkombinovat, mi i po půl roce stále chutná.
Za největší krok vpřed vnímám v současnosti vynikající výdrž baterie, která je oproti předešlým generacím opravdu citelně lepší, jelikož dny, které jsem dříve končil třeba s 10 % zbývající baterie, nyní končím minimálně o 10 % výš, přičemž spíš je pravidlem, že mi zbude baterky ještě víc. Z hlediska výdrže baterie tedy Apple rozhodně zabodoval.
Totéž v bledě modrém pak lze říci i o nabíjení, jelikož díky podpoře Qi2.2 má bezdrátové nabíjení konečně skutečný smysl. Konečně se totiž už nejedná jen o doplněk k rychlému kabelu, ale díky podpoře až 25W o něco, po čem člověk sáhne i ve chvíli, kdy potřebuje telefon nabít opravdu rychle. Jasně, na kabel se sice bezdrát stále „nechytá“, rozdíl už ale není tak markantní, jak byl dřív.
Pochválit musím i foťák, který me stále skutečně baví. Mít k dispozici 4x optický a 8x hybridní zoom je skutečně osvobozující záležitost, což si člověk uvědomí zejména v situacích, ve kterých se ocital už dříve a říkal si, že by je stálo za to zvěčnit, ale jeho mobil zrovna nemá dostatečné přiblížení. iPhone 17 Pro ale tuto skutečnost bourá a vám se díky tomu dostává do rukou zařízení, které je daleko komplexnější než vše, co jsme měli doposud v rukách.
Na druhou stranu se ale na konto foťáku sluší dodat, že může být samozřejmě i lépe a že při horším světle jsou samozřejmě limity zejména u teleobjektivu relativně rychle zřetelné kvůli ztrátě detailů, mírnému šumu a tak podobně. Uživatele lačnící po vizuálně dokonalých fotkách za minimum práce pak může dle mého trošku naštvat fakt, že iPhone 17 Pro se (stejně jako posledních několik Pro řad) snaží fotit realitu a nikoliv fotky přikrášlovat.
Jinými slovy, když jsem nedávno testoval foťák iPhonu 17e, leckdy mi jeho papírově horší fotosoustava vyfotila pohledově líbivější snímek (byť s menším množstvím detailů a tak podobně). Je tedy za mě trochu škoda, že se foťáky z hlediska AI zásahů pro vylepšení výsledného snímku napříč nabídkou Applu trochu rozchází, protože z toho pak vznikají podobné zvláštnosti.
Tak trochu negativně pak vnímám popravdě i to, jak velkou cihlou iPhone 17 Pro vlastně je. Ačkoliv oproti předešlým generacím přibral papírově nepatrně, v ruce už jej člověk cítí a když jej na chvíli vyměníte za základní iPhone 17, neřkuli iPhone Air či třeba iPhone SE 2020 se zaobleným tělem, máte z něj pak trošku zvláštní pocit. Na jednu stranu si totiž uvědomíte, že se jedná o neuvěřitelného pracanta, který v sobě kombinuje vlastně vše špičkové, co Apple v rámci mobilního světa nabízí, na druhou stranu ale tomu odpovídá jeho konstrukce, která už dle mého úplně netlačí na design, jakožto spíš na praktičnost.
Co se pak týče dalších upgradů, ty upřímně po půl roce absolutně nevnímám nebo mě minimálně nějak zásadně neobohacují. Jestli je telefon rychlejší oproti předešlé generaci totiž člověk nepozná skoro ani při přímém srovnání, s přehříváním jsem taky v minulosti nějaké zásadní problémy neměl a přední foťák je sice opravdu fajn, nějak zásadně jej ale nepoužívám. Pochválit bych pak Apple chtěl alespoň za kvalitu TechWoven krytů, která je naprosto skvělá, a za Crossbody popruhy, které mě též stále velmi baví.
Obecně bych tedy po půl roce s iPhone 17 Pro řekl, že i přesto, že mi samozřejmě v mnoha směrech zevšedněl, stále u mě převládá velká spokojenost, která je zejména díky skvělé výdrži a komplexnějšímu foťáku větší než tomu bylo v předešlých letech. Určitě bych se tedy tento telefon nebál doporučit ke koupi ani nyní, protože si myslím, že iPhone 18 Pro se oproti tomuto kousku nějak zásadně neposune.
iPhone 17 Pro lze zakoupit či pronajmout zde
Fotogalerie
Apple Watch 11
V případě Apple Watch bude mé hodnocení oproti iPhonu podstatně kratší. Pokud jste totiž zkoumali jejich technické specifikace, zajisté víte, že jsou si technicky velmi podobné s Apple Watch Series 10 a upřímně, ty jsou si zas dost podobné s předešlými několika generacemi, nepočítám-li mírný redesign. Zatímco však „desítky“ byly schopny zaujmout právě redesignem, u Apple Watch Series 11 je vypíchnutí zajímavých vlastností docela oříškem.
Jediné, co dle mého u tohoto modelu stojí opravdu za řeč, je totiž jeho zlepšená výdrž, která v mém případě znamená zhruba půl dne navíc – tedy se z 1,5 dne bez měření spánku dostávám zhruba na 2 dny, což není špatné. I já sice samozřejmě nabíjím Apple Watch denně, nicméně když je potřeba být někde déle či být mimo elektřinu, je zkrátka fajn vědět, že to hodinky vcelku bez problému ustojí lépe než předešlá generace.
Tím však ve výsledku výčet novinek končí, což by mohlo na první pohled vypadat svým způsobem zvláštně. Já si ale do jisté míry myslím, že Apple Watch nejsou produktem, který by měl Apple nějak zásadně aktualizovat každý rok, protože ve formě, v jaké jsou nyní, jsou snad až na oproti konkurenci horší výdrž baterie vytvořeny opravdu dobře. Přeci jen, pro valnou většinu z nás se jedná o doplněk k iPhonu, což splňují Apple Watch díky perfektní propojenosti na jedničku s hvězdičkou.
Co tím chci říci? Vlastně hlavně to, že ač můžou Apple Watch 11 vypadat na první pohled docela nudně, jejich koupí vedle rozhodně nešlápnete, protože se jedná dle mého názoru o nejlepší hodiny, které můžete k iPhonu připojit. Pro majitele Series 10 by se samozřejmě jednalo o nesmyslný nákup, majitelé Series 9 si pak musí zodpovědět otázku, zda jim stačí redesign k přechodu. Majitelé starších Apple Watch ale už dle mého mohou narážet na poměrně citelnou degradaci baterie a v takovém případě bych být nimi nad jiným než nejnovějším modelem neváhal už kvůli dlouhé softwarové podpoře. Koupě Series 11 tedy krokem vedle rozhodně není, byť si z nich na zadek určitě nesednete nebo vás minimálně nezaujmou tak, jak byly schopné Series 10 díky redesignu v kombinaci s krásným klavírně černým kabátkem, ve kterém dorazily Watch poprvé i v hliníkové verzi.
Apple Watch 11 lze zakoupit zde
Fotogalerie #2
AirPods Pro 3
Po přečtení předešlých řádků tak lze s trochou nadsázky říci, že skóre spokojenosti či chcete-li nadšenosti vs. chladného přijetí je 1:1. Sluchátka AirPods Pro 3 však toto skóre jednoznačně překlopí na stranu nadšení, protože se jedná o věc, bez které si zcela upřímně řečeno nedokážu svůj každodenní život představit.
Kouzlu AirPods jsem propadl již před lety a za tu dobu tak nepřekvapivě vystřídal hned několik modelů jak z řady Pro, tak i z té základní. A upřímně, základní AirPods 4. generace s ANC jsem si oblíbil v minulosti natolik, že jsem byl skoro až přesvědčený, že jim zůstanu věrný řadu dalších let. AirPods Pro 3 však posouvají uživatelský komfort na zcela novou úroveň a to jak skrze zvuk, jehož kvalita je výrazně vyšší než u AirPods 4, ale i u AirPods Pro 2, tak hlavně skrze naprosto fenomenální ANC.
Jakmile se vám totiž podaří vybrat vhodné špunty (které jsou mimochodem trochu tvrdší než předešlá generace, ale časem mírně změknou a v uších tak sedí lépe), při aktivním ANC se doslova a do písmene zavřete do vlastního světa, kde jste jen vy a vaše myšlenky. Sem tam zvenčí sice prosákne, když se tak však stane, zpravidla jde o opravdu silný zvuk typu troubící auto, zvonící tramvaj, štěkot psa či brzdící vlak. Když ale jdete městem, běžné zvuky okolí vás míjejí obloukem.
Upřímně řečeno, AirPods používám primárně k volání, čímž trávím několik hodin denně, a k soustředění se, když potřebuji klid a ticho i na místech, která tomu nejsou úplně nakloněná (což teď není se sedmiměsíčním dítkem ani náš byt). Tato sluchátka však excelují v obou těchto ohledech jak díky velmi kvalitním mikrofonům, které při hovorech přes FaceTime přenášejí váš hlas v kvalitě, že má protistrana skoro až pocit, že stojí vedle vás, tak právě díky výše zmíněnému ANC. Když si pak pustím hudbu například cestou na trénink a zkombinuju ji opět s ANC, dokáži si díky kvalitnímu podání zvuku vychutnat každou skladbu víc než jsem byl schopen u dřívějších AirPods.
Applu se navíc u AirPods Pro 3 povedla prodloužit výdrž s ANC, díky čemuž tak absolutně nebudete řešit, že se vám sluchátka i v situacích, kdy je máte v uších už opravdu dlouho, vybila. Samozřejmostí je u nich i odolnost proti potu a elementárnímu zamokření, takže s nimi v klidu můžete vyrazit i do posilovny, mírného deště a tak podobně. Mimochodem, jednou z jejich hlavních funkcí je i monitoring tepu, který se vám v posilovně určitě může hodit, byť mě jakožto uživatele Apple Watch nechává tato funkce zcela chladným.
Obecně se ale dá o AirPods Pro 3 říci, že přestože se vlastně jedná „jen“ o lepší sluchátka, Applu se v nich podařilo funkce, za které sklízel pochvaly už dříve, dotáhnout na zcela novou úroveň. Záměrně nechci říci, že k dokonalosti, protože věřím, že si za pár let dám do uší AirPods Pro 4 a ty mě svou kvalitou opět odpálí do vesmíru, ale to, co si lze nyní od Applu pořídit, je za mě osobně definicí geniálních sluchátek pro Apple uživatele.
AirPods Pro 3 lze zakoupit na MP.cz zde