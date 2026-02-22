Nejvyšší neznamená nejlepší aneb toto nastavení iPhone 17 Pro se vyplatí změnit

Nevím jak vy, ale já osobně mám ve zvyku vždy, když se mi do ruky dostane nový iPhone, okamžitě navštívit jeho nastavení a pohrát si zde s formáty videa a fotek, aby bylo vše co možná nejkvalitnější. Jenže zatímco donedávna platilo, že těmito kroky vlastně „jen“ zvýším nároky na úložný prostor v telefonu, s příchodem iPhone 17 Pro (Max) se toto omezení vcelku zásadně rozšířilo.
Konkrétně v případě, že si v sekci Záznam videa v nastavení fotoaparátu nastavíte to nejvyšší, co jde, což je natáčení do 4K při 120 fps, přijdete tím o možnost natáčet teleobjektivem. Možnost 4x a 8x zoomu totiž z nativní aplikace Fotoaparát zcela zmizí. Když si pak nastavíte druhou nejvyšší možnost, tedy natáčení do 4K při 60 fps, budete mít k dispozici všechny dostupné zoomy – tedy vyjma 4x a 8x dokonce i 0,5x, který též při nejvyšším nastavení chybí.
Fotogalerie
Někteří z vás mi dost možná napíšou, že snímkovou frekvenci si můžu nastavit i přímo v aplikaci Fotoaparát, což samozřejmě dobře vím. Jde mi však o to, že když už něco potřebuji natočit či vyfotit, dost často se mi stává, že je to třeba udělat opravdu rychle a na nějaké hraní si s nastavením tedy rozhodně není čas. Výchozí nastavení videa do 4K při 60 fps je tak za mě na konci dne daleko univerzálnější záležitostí právě díky možnostem zoomu, které jsou zde zachovány.
Když pak člověk potřebuje 120 fps, což je snímková frekvence vhodná primárně pro videa s rychle se pohybujícími objekty, může si vše přepnout (jak je uvedeno výše) přímo ve foťáku. Pokud vám ale stejně jako mě jde o univerzálnost, doporučuji nastavit si formát videa právě do 4K při 60 fps a mít tak po ruce 5 možných zoomů, které leckdy poslouží víc než vyšší snímková frekvence. I přesto se však nedokážu ubránit mírné pachuti – na iPhonech 16 Pro a starších totiž při využití 4K do 120 fps 5x zoom pořád máte.