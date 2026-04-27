Apple odhalil zákulisí reklamy MacBooku Neo. Takhle vznikalo jeho nejhravější video

Mac
J. Jiří Filip
Apple obvykle nechává zákulisí svých produktových videí zahalené tajemstvím, a o to zajímavější vlastně je, když udělá výjimku. Přesně to se teď stalo u MacBook Neo, ke kterému firma zveřejnila krátké video z natáčení jeho úvodního spotu. A nutno říct, že jde o pohled, který u Applu jen tak nevidíme.

Krátký YouTube Short ukazuje, jak vznikalo video „Hello, MacBook Neo“, které si po uvedení získalo pozornost hlavně díky svému hravému a lehce odlehčenému stylu. Apple v něm tentokrát vsadil na kombinaci fyzických rekvizit a vizuálních efektů, místo aby vše řešil čistě digitálně a právě to dává ve výsledku celému výsledku ten specifický „efekt“, který na první pohled působí jinak než klasické produktové spoty.

Ve videu je vidět, že velká část scén vznikala skutečně „ručně“. Miniaturní modely, pečlivě připravené kulisy a chytré kamerové triky se pak doplňují s postprodukcí, která celý obraz dotahuje do finální podoby. Apple to sám označuje jako „handmade magic“ a tentokrát to nepůsobí jako marketingová fráze, ale jako poměrně přesný popis.

Co se pak týče samotného MacBooku Neo, ten se podle dostupných informací prodává nad očekávání dobře a Apple s ním dokonce překonal rekord v prodejích během prvního týdne u Maců. Zájem je navíc tak velký, že se zařízení v některých regionech vyprodalo a na nové kusy se čeká až do příštího měsíce. Apple tak nejenže přišel s produktem, který cílí na širší publikum, ale zároveň ho dokázal odlišit i po stránce komunikace. A pokud něco tohle malé „making of“ video ukazuje, tak hlavně to, že i v době digitálních efektů má poctivá ruční práce pořád svoje místo.

