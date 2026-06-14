Milujete filmy a seriály? Těchto 5 aplikací pro iPhone vám kompletně změní zážitek ze sledování

Seznam
IMDb – filmová encyklopedie v kapse
Pokud existuje jedna aplikace, která by neměla chybět v telefonu žádného cinefila, je to IMDb. Nabízí obrovskou databázi filmů, seriálů i dokumentů – od nejnovějších premiér až po zapomenuté klasiky. Najdete zde detailní informace o obsazení, tvůrcích, hodnocení uživatelů i zajímavosti z natáčení. Silnou stránkou aplikace je také možnost vytvářet vlastní seznamy, sledovat chystané novinky nebo číst a psát recenze. IMDb tak neslouží jen jako zdroj informací, ale i jako místo pro sdílení filmových názorů.
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JustWatch – kde si to vlastně pustím?
Kolikrát se vám stalo, že jste měli chuť na konkrétní film, ale strávili jste půl hodiny hledáním, na které platformě je dostupný? Právě to řeší JustWatch. Aplikace přehledně ukáže, na jaké streamovací službě se daný titul nachází a zda je součástí předplatného, nebo za jednorázový poplatek. Kromě vyhledávání nabízí i doporučení, přehled trendů a novinek. Skvěle se hodí ve chvíli, kdy víte, že chcete „něco dobrého“, ale ještě netušíte co.
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RunPee – nenápadný hrdina kina
RunPee je aplikace, kterou ocení hlavně návštěvníci kin. Pomáhá naplánovat si krátkou přestávku tak, aby vám neunikly klíčové scény filmu. A pokud přece jen odejdete, aplikace vám stručně shrne, co se během vaší nepřítomnosti stalo. Příjemným bonusem jsou vtipné poznámky a zajímavosti k jednotlivým filmům, díky nimž RunPee funguje i jako zábavný doplněk mimo samotné promítání.
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Todo Movies – pořádek ve filmovém světě
Máte v hlavě nekonečný seznam filmů, které „musíte někdy vidět“? Todo Movies vám pomůže dát tomuto chaosu řád. Umožňuje vytvářet vlastní seznamy, označovat zhlédnuté snímky a přidávat osobní hodnocení nebo poznámky. Aplikace je ideální pro ty, kteří berou sledování filmů trochu systematičtěji a chtějí mít přehled o svém filmovém životě na jednom místě.
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Guess the Movie – hra pro opravdové znalce
Guess the Movie je ideální volbou pro chvíle, kdy si chcete s filmy spíš hrát než je sledovat. Nabízí tisíce hádanek založených na filmových motivech, scénách nebo plakátech a prověří, jak dobře se ve světě kinematografie orientujete. Vedle zábavy má i objevný rozměr – často narazíte na méně známé snímky, které vás mohou inspirovat k dalšímu sledování.
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