Odolnost iPhone 17 Pro a AirPods Pro? Ty moje přežily pád do bazénu

Při své neskonalé šikovnosti se mi podařilo spadnout do bazenénu spolu s iPhone 17 Pro a AirPods Pro 3. generace. Zavíral jsem kryt našeho bazénu a v ten moment jsme nějak zavrávoral a už jsem se koupal. Na otázku jak může dospělý člověk spadnout do bazénu jsme už odpovídal své manželce, takže v komentářích si ji prosím nechte pro sebe. Zatím co iPhone, který jsem měl v kapse jsem se příliš nebál, v případě AirPods jsem si říkal, že je po nich. Vzhledem k tomu, že máme slaný bazén, musel jsme sluchátka i telefon namočit ještě jednou, aby na nich nezůstala sůl. Použil jsme destilovanou vodu a vše jsem opláchl tak, aby tam nebyla sůl. Telefon fungoval naprosto bez problémů hned od začátku. Přes nějaká youtube videa a zkratky jsem ještě nechal díky zvukům vysoké frekvence vytéct veškerou vodu z reproduktorů a od té doby je telefon naprosto v pořádku.
V případě AirPods se okamžitě po vynoření a umytí v destilované vodě zdálo, že budu muset koupit nové. Sluchátka prakticky nehrála a ozývalo se v nich jen nějaké podivné chrčení. Po zhruba hodině jsem je zkoušel znovu a zvuk byl již o poznání lepší. Vyzkoušel jsme všechny možné zvuky na YouTube a ve zkratkách, které mají z reproduktorů vyhnat vodu i na sluchátka a pak je nechal ještě do druhého dne v klidu. Po zhruba 24 hodinách začala hrát sluchátka jako předtím a vše je zatím naprosto v pořádku. Možná vám pomůže náš návod jak zachránit vytopený smartphone. Záměrně říkám slovo zatím, protože samozřejmě nemohu vyloučit, že se slaná voda dostala někam, kam neměla a tam bude dlouhodobě páchat škodu až do chvále, kdy se to neprojeví tím, že ať už iPhone nebo sluchátka přestanou funkovat. Aktuálně jsou však oba produkty v naprostém pořádku.
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Vzhledem k tomu, že se pohybuju mezi podobně šikovnými lidmi jako jsem já, zhruba 14 dní poté co se to stalo mě, vypadl mému kamarádovi do stejného bazénu ze saka jeho Samsung Z Fold. Bohužel, ten i když jej hned vytáhl, tento pád nerozchodil a už se jej nikdy nepodařilo zapnout. Kamarád je navíc celkem paranoidní a proto nepoužívá žádný cloud ani jiné zálohování a tak se aktuálně modlí, aby se z telefonu podařilo dostat alespoň data. Musím tedy upřímně pochválit Apple za to, že i když se jednou za čas stane opravdová nehoda, při které v podstatě ani nepočítáte s tím, že ji vaše produkty přežijí, Důležité je hned produkty očistit od soli, nechat pořádně vyšušit a vyzkoušet zvuky které dostávají vodu z reproduktorů. A samozřejmě, v případě mého kamaráda se ukázalo, jak důležité je zálohovat veškerá data na Cloudu.