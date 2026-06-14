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Odolnost iPhone 17 Pro a AirPods Pro? Ty moje přežily pád do bazénu

iPhone
R. Roman Zavřel
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Při své neskonalé šikovnosti se mi podařilo spadnout do bazenénu spolu s iPhone 17 Pro a AirPods Pro 3. generace. Zavíral jsem kryt našeho bazénu a v ten moment jsme nějak zavrávoral a už jsem se koupal. Na otázku jak může dospělý člověk spadnout do bazénu jsme už odpovídal své manželce, takže v komentářích si ji prosím nechte pro sebe. Zatím co iPhone, který jsem měl v kapse jsem se příliš nebál, v případě AirPods jsem si říkal, že je po nich. Vzhledem k tomu, že máme slaný bazén, musel jsme sluchátka i telefon namočit ještě jednou, aby na nich nezůstala sůl. Použil jsme destilovanou vodu a vše jsem opláchl tak, aby tam nebyla sůl. Telefon fungoval naprosto bez problémů hned od začátku. Přes nějaká youtube videa a zkratky jsem ještě nechal díky zvukům vysoké frekvence vytéct veškerou vodu z reproduktorů a od té doby je telefon naprosto v pořádku.

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V případě AirPods se okamžitě po vynoření a umytí v destilované vodě zdálo, že budu muset koupit nové. Sluchátka prakticky nehrála a ozývalo se v nich jen nějaké podivné chrčení. Po zhruba hodině jsem je zkoušel znovu a zvuk byl již o poznání lepší. Vyzkoušel jsme všechny možné zvuky na YouTube a ve zkratkách, které mají z reproduktorů vyhnat vodu i na sluchátka a pak je nechal ještě do druhého dne v klidu. Po zhruba 24 hodinách začala hrát sluchátka jako předtím a vše je zatím naprosto v pořádku. Možná vám pomůže náš návod jak zachránit vytopený smartphone.  Záměrně říkám slovo zatím, protože samozřejmě nemohu vyloučit, že se slaná voda dostala někam, kam neměla a tam bude dlouhodobě páchat škodu až do chvále, kdy se to neprojeví tím, že ať už iPhone nebo sluchátka přestanou funkovat. Aktuálně jsou však oba produkty v naprostém pořádku.

iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 7 iPhone 17 Pro LsA 7
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
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Vzhledem k tomu, že se pohybuju mezi podobně šikovnými lidmi jako jsem já, zhruba 14 dní poté co se to stalo mě, vypadl mému kamarádovi do stejného bazénu ze saka jeho Samsung  Z Fold. Bohužel, ten i když jej hned vytáhl, tento pád nerozchodil a už se jej nikdy nepodařilo zapnout. Kamarád je navíc celkem paranoidní a proto nepoužívá žádný cloud ani jiné zálohování a tak se aktuálně modlí, aby se z telefonu podařilo dostat alespoň data. Musím tedy upřímně pochválit Apple za to, že i když se jednou za čas stane opravdová nehoda, při které v podstatě ani nepočítáte s tím, že ji vaše produkty přežijí, Důležité je hned produkty očistit od soli, nechat pořádně vyšušit a vyzkoušet zvuky které dostávají vodu z reproduktorů. A samozřejmě, v případě mého kamaráda se ukázalo, jak důležité je zálohovat veškerá data na Cloudu.

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Diskuze
iPhone 17 Pro

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