Recenze Apple AirPods Pro 3. generace: Lepší sluchátka za tu cenu nenajdete!

Kdybych si sebou měl vzít jednu věc na opuštěný ostrov, budou to AirPods. Od chvíle, kdy Apple představil první generaci svých bezdrátových sluchátek, jsem se na nich stal doslova a do písmene závislý. Všechny hovory dělám přes AirPods, večer s nimi usínám při poslechu podcastů a když letím přes Atlantik a musím si je sundat, abych si s někým pokecal, vždy se až vyděsím, jak bez aktivního ANC letadlo strašně hučí. Zkrátka AirPods jsou nedílnou součástí mého života a málokterou věc na světě používám tak často jako právě tato sluchátka. Nyní mám v uších to nejlepší, co Apple vyrobil, a to AirPods Pro 3. generace, a zajímá mě stejně tak jako vás, zda se mu to opravdu povedlo a dodržel to, co slíbil. Pojďme se tedy podívat na to, jak dopadne recenze AirPods Pro 3. generace.
Pár drobných designových změn, díky kterým působí sluchátka mnohem víc prémiově
Co se designu týká, samotný obal, respektive nabíjecí krabička, trošku narostla, ale jedná se jen o minimální zvětšení velikosti, kterého si všimnete jen v případě, kdy budete mít vedle sebe obal od AirPods Pro 2 a 3. generace. Naopak potěší, že i přes mírně větší velikost je krabička se sluchátky lehčí než u druhé generace. Jedná se sice o pár gramů, ale v kapse to při nošení rozhodně přijde vhod. Co se mi jako milovníkovi čistého designu líbí, je absence zadního tlačítka, které sloužilo dříve na párování a resetování sluchátek. To nyní musíte řešit pouze softwarově a nezbývá než doufat, že Apple vše vyladil tak, že tlačítko pro resetování sluchátek zkrátka nebudeme potřebovat. Co se krabičky týká, kromě těchto pár detailů žádný rozdíl mezi třetí a druhou generací AirPods Pro nenajdete.
V rámci designu samotných sluchátek je to již jiná písnička. I přesto, že si změn všimnete opět jen při pečlivém zkoumání, AirPods Pro 3. generace působí mnohem profesionálnějším a kvalitnějším dojmem než v případě předchozí verze. Za vším stojí o něco větší průduchy pro nasávání vzduchu, které mají navíc trošku jiný odstín černé než dřív. Mřížky jsou trochu světlejší než dřív a spíš než černě vypadají velmi tmavě šedě, díky čemuž více vynikne samotná mřížka a sluchátka se mi opravdu zdají na první pohled prémiovější než dřív. Samotná velikost sluchátek je, co se výšky týká, stejná, dokonce i nožička je stejně velká, ovšem celá sluchátka jsou o něco málo tlustší než dřív, což opět přidává na prémiovějším vzhledu oproti druhé generaci. Jsou to nepatrné detaily, ale dohromady dělají to, že máte pocit, že máte v ruce o něco prémiovější sluchátka než dřív. S tím souvisí také změna odolnosti vůči vodě, potu a prachu. Ta byla dříve IP54 a nyní je IP57, což by mělo teoreticky znamenat, že sluchátka vydrží 30 minut ponořená v metrové hloubce vody. Zkoušet to však raději nebudu a spokojím se s tím, že co se týká potu, deště nebo stříkající vody, prakticky nehrozí, že by se sluchátkům mohlo něco stát.
Ta nejzásadnější změna se však týká samotných špuntů do uší. Těch nyní najdete v balení hned pět párů od XXS po L. Díky testu zvuku, který si můžete spustit přímo v nastavení svého iPhonu, vám Apple pomůže vybrat ty nejlepší špunty, které dokonale těsní a budou vás co nejlépe izolovat od okolního hluku. Zásadní změnou je, že část gumových špuntů je tentokrát vyplněna pěnou, aby docházelo k ještě lepší izolaci. I konstrukce toho, jak drží špuntík na samotných sluchátkách, je jiná a nyní je samotný výdech reproduktoru ve sluchátku mnohem blíže vašemu uchu než u předchozí generace. Apple zkrátka udělal vše pro to, aby sluchátka dokázala co nejlépe izolovat od okolního hluku a zároveň působila co nejprémiovějším dojmem v rámci jejich cenové kategorie.
Co je však důležité zmínit, je fakt, že zejména ze začátku vás mohou špunty v uších tlačit. Tím, že jsou vyplněné pěnou, jsou tvrdší než jejich předchozí generace, a zpočátku, aby mě sluchátka netlačila, jsem musel mít o dvě velikosti menší špunty než ty, které jsem používal u předchozí generace AirPods Pro. Bohužel mi však s takto malými špunty zase nefungovalo potlačení okolního hluku, a tak jsem musel pár dní přetrpět, než si uši zvykly na stejnou velikost špuntů jako dřív, ovšem tentokrát s pěnovou výplní, díky které jsou špunty tvrdší. První hodiny a dny nošení jsou skutečně nekomfortní, ale uši si za pár dní zvyknou a nošení sluchátek bude opět komfortní.
ANC na nové úrovni
Upřímně let přes Atlantik jsem si nedovedl bez AirPods s ANC představit ani doteď, ale nyní je to ještě jinde. Sluchátka vás opravdu dovedou odizolovat od okolního hluku, ať už jste v letadle, ve vlaku, MHD nebo uprostřed 5th Avenue. Když budete pár měsíců v New Yorku nebo nějakém jiném velkém americkém městě, nebo vlastně jakémkoli obrovském městě, ve kterém žije víc lidí než v naší republice, tak zjistíte, že bez sluchátek s ANC se vám zkrátka venku příliš chodit nechce. AirPods Pro 3. generace vás dokážou odizolovat téměř od čehokoli, co se týká konstantního zvuku. Pokud něco dlouhodobě hučí konstantním zvukem, jako je například ulice, vlak, letadlo, stavba nebo tak podobně, tak to sluchátka odfiltrují z 90 %. Pokud však přijde nějaký nečekaný zvuk, například pokud jste doma a spadne vám talíř, tak zvuk talíře uslyšíte zhruba na 50 % oproti tomu, kdybyste sluchátka neměli. Je to vlastnost všech ANC sluchátek, kdy nezvládnou odfiltrovat jednotlivé nárazové zvuky, které se neopakují, a s tím si neumí poradit ani AirPods Pro ve své nejnovější generaci. Cokoli ostatního však filtrují skvěle. Velkého zlepšení se pak díky konstrukci dočkalo i pohlcování hluku bez aktivního ANC. Sluchátka vás zkrátka dokáží odizolovat od okolního světa a vy budete mít klid na cokoli, co právě děláte.
Zvuk si nemusí na nic hrát, aby se líbil, je prostě kvalitní
Apple se během prezentace zmínil o lepším zvuku jen letmo, přesto je to za mě ta největší změna oproti předchozí generaci, která potěší zejména ty, kteří mají rádi čistý zvuk bez přehnaných basů. Druhá generace AirPods Pro se snažila potěšit zejména mladší posluchače, kteří mají rádi výrazné střední tóny, díky kterým působí basy mnohem výrazněji než bez nich. Sice pak vzniká větší zkreslení a hudba nezní úplně tak, jak by měla, ale chápu, že mladším ročníkům se to líbí. Problém je, že pokud nemáte perfektní nahrávku ze studia za miliardu dolarů, ale pustíte si například nějaký český rap, tak se často stane, že díky výrazným basům nebudete mít až tak kvalitní projev v samotném rapu.
To se vám v případě AirPods Pro 3. generace nestane, ty se totiž snaží mnohem víc reprodukovat hudbu vyváženě, tak aby nic neupřednostňovaly a aby zvuk zněl co nejvíc tak, jak jej umělec nahrál a jak chce, aby zněl. Zvuk z AirPods Pro 3. generace je čistší, celkově lepší, ale na druhou stranu je možné, že pro někoho bude zvuk méně líbivý. Je to stejné jako u fotoaparátu, tedy stejné, jako když vyfotíte fotku bez jakékoli AI úpravy a vylepšení, nebo když to necháte na samotném iPhonu. Pokud tedy máte rádi zvuk tak, jak má znít, budete AirPods Pro 3. generace milovat mnohem víc než jejich předchůdce. Mají dostatečně silné basy, takže je nepotřebují dohánět přehnanými středy, mají kvalitní a jemné středy a výšky dokáží opravdu vyznít.
Celkově je projev mnohem víc „audiofilní“, i když toto slovo berte opravdu v uvozovkách. Nejedná se rozhodně o sluchátka, která vsází na nějaké umělé efekty k tomu, aby se líbila dětem, které poslouchají věci nahrané v nekvalitním studiu. Jsou to konečně sluchátka, na kterých si vychutnáte Pink Floyd, Dr. Dre, Mariána Vargu a stejně tak i Linkin Park, mimochodem to nové album je naprostá pecka. Pokud máte rádi hudbu a vadilo vám, že předchozí generace AirPods často až příliš měnily zvuk tak, aby se uměle líbil, tak tentokrát budete spokojeni. Samozřejmě je potřeba pořád brát hodnocení s ohledem na cenu a množství funkcí sluchátek, stejně tak jako vzhledem k jejich konstrukci.
Kromě hudby se výrazně zlepšil zvukový projev také při sledování filmů. Pokud si pustíte film s opravdu kvalitním zvukem, například něco nového na Apple TV+, pak si budete díky prostorovému zvuku připadat skutečně jako v kinosále typu IMAX. Kombinace toho, jak vás sluchátka uzavřou do vašeho vlastního světa díky perfektnímu potlačení okolního hluku a prostorového zvuku, dokáže opravdu vykouzlit neskutečný zážitek, kdy se ocitnete v opravdovém kinosále. U AirPods Pro 2. generace byl samozřejmě také prostorový zvuk, ovšem nedokázal až tak skvěle nabídnout pocit toho, že zvuk vychází z prostoru přímo za vámi nebo naopak přímo před vámi. To AirPods Pro 3. generace umí dokonale a vy jste uprostřed dění, ať už se na plátně odehrává cokoli. Je mi jasné, že zrovna špunty nebude nikdo používat pro sledování blockbusterů, ale když budete například ve vlaku nebo v letadle, tak si vychutnáte film s naprosto perfektním zvukem, který bude na tak vysoké úrovni, že byste doma museli mít opravdu hodně drahé domácí kino, abyste mu mohli konkurovat.
AirPods Pro 3. generace – výdrž baterie je lepší i horší než dřív
Co se týká výdrže baterie, budete i nebudete spokojeni. Samotná sluchátka na jedno nabití totiž vydrží skutečně to, co Apple uvádí, tedy až 8 hodin na jedno nabití s aktivním potlačováním hluku, respektive 7,5 hodiny s detekcí polohy hlavy a prostorovým zvukem. Pokud k poslechu přidáte také snímání tepové frekvence, což je položka, kterou si v nastaveních iOS můžete u sluchátek zapnout nebo vypnout, dostanete se s výdrží na 6,5 hodiny. Apple sice uvádí, že se tepová frekvence měří jen při cvičeních, to však není pravda a pokud je funkce zapnutá, tak se měří tepová frekvence stále a vidíte ji v aplikaci Zdraví. Není to tedy tak, že by se měřila jen pokud zvolíte nějakou aktivitu. Pokud tedy máte funkci zapnutou, pak je potřeba počítat s tím, že výdrž baterie bude skutečně okolo 6–6,5 hodiny, s tím, že pokud funkci vypnete, tak při cvičeních budete muset funkci v nastavení iOS zapínat.
Výdrž na jedno nabití je tedy lepší než u předchozí generace AirPods Pro a to i v případě, že zapnete všechny dostupné funkce a budete sluchátka využívat na maximum. Pokud se omezíte jen na ANC, pak oproti předchozí generaci získáte navíc 2 hodiny. To je sice super, ale ruku na srdce, už jste někdy v kuse bez přestávky poslouchali 8 hodin hudbu se špuntovými sluchátky v uších? Upřímně řečeno, ani když létám přes Atlantik, tak to nevydržím a sluchátka si vždy po pár hodinách na pár minut nebo desítek minut sundám, což jim bohatě stačí na to, aby se nabily. Sluchátka se totiž za 5 minut v pouzdře nabijí na další hodinu poslechu.
Problém je v tom, že Apple snížil výdrž baterie v nabíjecím pouzdře, a to celkem zásadně. Celkově tedy sluchátka nyní vydrží bez připojení k napájecímu adaptéru 24 hodin, místo dosavadních 30 hodin pouze 24 hodin. Za mě osobně je tato hodnota přitom mnohonásobně důležitější než ta, jak dlouho vydrží samotná sluchátka bez pouzdra. Jak už jsem zmínil, tak 8 hodin jsem sluchátka v kuse nikdy neposlouchal a věřím, že většina z uživatelů. Ale to, že samotné pouzdro mi bohatě stačí dát jen jednou za týden na nabíječku a nemusím se o stav baterie v AirPods starat, mi nadmíru vyhovovalo. Nyní je potřeba počítat s tím, že budete muset samotné pouzdro zkrátka dobíjet častěji. Na druhou stranu stále to znamená, že pokud budete poslouchat hudbu 3 hodiny denně a to v jakémkoli režimu, tak samotné pouzdro bude bohatě stačit nabít jednou týdně.
Měření srdečního tepu
Největší novinkou AirPods Pro 3. generace je bezesporu měření srdečního tepu. To umí sluchátka dělat kdykoli, kdy je máte v uších. Dělají to bez ohledu na to, zda posloucháte hudbu, sledujete videa nebo zrovna nemáte puštěné nic. Tepová frekvence se měří kontinuálně tak, jako v případě Apple Watch, a přehled o naměřených hodnotách pak vidíte přímo v aplikaci Zdraví. Stejně tak vidíte tepovou frekvenci u cvičení, které s Apple Watch děláte, a také v rámci Kondice. Nějaká možnost, jak si nechat změřit v daný moment tepovou frekvenci, však neexistuje. Přehled nad daty máte tedy jen v aplikacích Zdraví a Kondice. Nevím proč, ale Apple si nedal příliš záležet na detailech, a tak se vám ve Zdraví jako zdroj dat pro tepovou frekvenci přihlásí AirPods jako zařízení Bluetooth, nikoli jako AirPods, tak jak je to například u Apple Watch.
Porovnat měření pomocí AirPods Pro s měřením pomocí profesionálního tonometru jako je například Omron bohužel není možné, protože nemáte jak určit, kdy začnou AirPods frekvenci měřit. Když jsem však zkoušel výsledky během dne, tak se plus mínus Omron a sluchátka shodovala a rozdíl byl způsoben spíš jen tím, že se frekvence mění a záleží, kdy přesně v jakou vteřinu ji začnete jakým přístrojem měřit. Měření je tedy z mého pohledu velmi přesné a v rámci informací do aplikace Zdraví je rozhodně dostatečné.
Samozřejmě i třetí generace AirPods Pro nabízí všechny vychytávky, co druhá generace, tedy možnost propustnosti konverzací, kvalitní mikrofony, které jsou opravdu dostačující na to, abyste při natáčení podcastů nebo videí na YouTube nemuseli řešit externí mikrofon a další věci. Mezi ty patří možnost otestovat si svůj sluch, ovládat přehrávání médií a fotoaparát pomocí dotykových plošek na sluchátkách nebo například možnost nechat si přečíst notifikace. Všechny tyto vychytávky zůstávají zachované a navíc by brzo měla přibudnout také možnost simultánního překladače. Ta však k dispozici zatím není a navíc se netýká všech jazyků, a proto nemá cenu ji jakkoli hodnotit.
Lepší sluchátka v dané kategorii nenajdete
AirPods Pro 3. generace toho nabízí skutečně hodně nového a po delší době se u Applu jedná o produkt, u kterého se z mého pohledu vyplatí aktualizovat i majitelům předchozí generace. Ne, že byste dostali zcela nový produkt, ale dostanete kvalitnější ANC, výrazně lepší zvuk a zcela nově také měření srdečního tepu. Pokud žádné AirPods Pro nemáte a chcete přejít například z klasických AirPods nebo ze zcela jiných sluchátek, pak není příliš nad čím přemýšlet. Za cenu, za kterou jste ještě před 14 dny dostali druhou generaci, nyní dostanete třetí generaci, která nabízí mnohem víc ve všech směrech. Jediné, na co si pár dní budete zvykat, jsou tvrdší špunty, jinak budete nadmíru spokojeni. Navíc pokud vám předchozí generace neseděly v uších, tentokrát by se to stát nemělo díky množství špuntů, které se sluchátky Apple dodává. Pokud vezmeme v potaz poměr funkcí, konstrukce, výdrže baterie a kvality reprodukce, pak v dané cenové kategorii lepší sluchátka nenajdete.