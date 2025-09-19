Máme v redakci AirPods Pro 3 a toto jsou naše první dojmy

Představení AirPods Pro 3 minulý týden mohlo být pro leckoho solidním překvapením, jelikož se o příchodu této novinky na podzimní Keynote začalo hovořit jen relativně krátce před jejím konáním. Přesto však AirPods dorazily a musím říci, že v opravdu zdařilé verzi. První dojmy z ní totiž vlastně ani nemohou být negativní.
Prvního rozdílu si všimnete hned po vyjmutí sluchátek z jejich nabíjecího pouzdra, jelikož tvarově připomínají víc AirPods 4 než AirPods Pro 2. I v uších působí trochu jinak než předešlé generace AirPods Pro, avšak zde musím říci, že upřímně netuším, jestli je to hlavně mírnou změnou tvaru, nebo trochu jiným typem špuntů, které nově využívají kromě silikonu i pěnu. Nicméně pohodlí v uších je samozřejmě dost subjektivní záležitostí a každému tak budou sluchátka sedět trochu jinak.
Fotogalerie
Kdybych pak měl zhodnotit zvukové funkce AirPods, musím uznat, že ANC je opravdu působivé a dokáže vás velmi dobře odizolovat například od hluku ve vlaku, na ulici a tak podobně. Zkrátka a dobře, zavřete se ještě víc do vašeho vlastního světa, ze kterého se dostanete jen při vypnutí ANC. A zvuk? I ten si prošel solidním upgradem, který uslyšíte na první dobrou. Je celkově živější, s lepšími hloubkami a výškami a jistějšími středy. A díky prvotřídnímu utěsnění zvukovodů lépe vyniknou i basy, což rozhodně potěší.
Co se týče monitoringu tepové frekvence či výdrže, na tyto věci si raději nechám více času, aby pak bylo mé hodnocení komplexnější. Nicméně už nyní se mi chce říci, že pokud vám u AirPods jde hlavně o ANC a kvalitu zvuku, zde není co řešit – běžte do nich, protože přesně tohle vám nabídnou!