Rozbalujeme AirPods Pro 3

Vedle iPhonů řady 17 začal Apple dnes prodávat i novou generaci AirPods Pro, která láká zejména na kvalitnější ANC, lepší výdrž, lépe znějící zvuk a samozřejmě i senzory pro monitoring tepové frekvence při cvičení. Zatímco však uvnitř dostala sluchátka spoustu poměrně zásadních upgradů, zvenčí se změnila jen poměrně nenápadně a co se týče balení, to je pak v naprosto stejném duchu jako tomu je u předešlých generací. Čeká vás tedy malá bílá krabička s AirPods Pro 3 vyobrazenými na horní straně, logy Applu a brandingy po bocích a spodní nálepkou se specifikacemi ze spodní strany. Uvnitř pak naleznete jen sluchátka a manuály. Oproti předešlé generaci AirPods Pro totiž nabíjecí kabel chybí.
