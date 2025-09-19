Zavřít reklamu

Rozbalujeme AirPods Pro 3

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Vedle iPhonů řady 17 začal Apple dnes prodávat i novou generaci AirPods Pro, která láká zejména na kvalitnější ANC, lepší výdrž, lépe znějící zvuk a samozřejmě i senzory pro monitoring tepové frekvence při cvičení. Zatímco však uvnitř dostala sluchátka spoustu poměrně zásadních upgradů, zvenčí se změnila jen poměrně nenápadně a co se týče balení, to je pak v naprosto stejném duchu jako tomu je u předešlých generací. Čeká vás tedy malá bílá krabička s AirPods Pro 3 vyobrazenými na horní straně, logy Applu a brandingy po bocích a spodní nálepkou se specifikacemi ze spodní strany. Uvnitř pak naleznete jen sluchátka a manuály. Oproti předešlé generaci AirPods Pro totiž nabíjecí kabel chybí. 

AirPods Pro 3 lze zakoupit zde

AirPods Pro 3 LsA1 AirPods-Pro-3-LsA1
AirPods Pro 3 LsA2 AirPods-Pro-3-LsA2
AirPods Pro 3 LsA3 AirPods-Pro-3-LsA3
AirPods Pro 3 LsA4 AirPods-Pro-3-LsA4
AirPods Pro 3 LsA5 AirPods-Pro-3-LsA5
AirPods Pro 3 LsA6 AirPods-Pro-3-LsA6
AirPods Pro 3 LsA7 AirPods-Pro-3-LsA7
AirPods Pro 3 LsA8 AirPods-Pro-3-LsA8
AirPods Pro 3 LsA9 AirPods-Pro-3-LsA9
AirPods Pro 3 LsA10 AirPods-Pro-3-LsA10
AirPods Pro 3 LsA11 AirPods-Pro-3-LsA11
AirPods Pro 3 LsA12 AirPods-Pro-3-LsA12
AirPods Pro 3 LsA13 AirPods-Pro-3-LsA13
AirPods Pro 3 LsA14 AirPods-Pro-3-LsA14
AirPods Pro 3 LsA15 AirPods-Pro-3-LsA15
AirPods Pro 3 LsA16 AirPods-Pro-3-LsA16
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.