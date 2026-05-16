Tyto 2 skvělé hry jsou nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Musíte si ale pospíšit

Při pohledu na předpověď počasí se zdá, že nás čeká nejen deštivý víkend, ale taktéž minimálně i první půlka příštího týdne. O to víc přijde vhod zábavná videohra, která dokáže uživatele zabavit na dlouhé hodiny. A když tato hra není jen jedna, ale jsou hned dvě, pak je o zábavu postaráno už naprosto zaručeně. Tím spíš potěší nynější akce Epic Games Store, v rámci které můžete až do příštího čtvrtka do 16:59 získat dva zábavné kousky zdarma.
Sunderfolk – Standard Edition
Pokud vám v poslední době unikla hra Sunderfolk, možná je načase to napravit, protože přesně tenhle titul začíná nenápadně sbírat čím dál větší pozornost. Na první pohled působí jako klasické fantasy dobrodružství, ale velmi rychle zjistíte, že se snaží jít trochu jinou cestou než většina konkurence. Sází totiž na silnou kooperaci mezi hráči, která není jen do počtu, ale skutečně ovlivňuje průběh každé výpravy. Standard Edition přitom nabízí plnohodnotný zážitek bez nutnosti dalších investic, což dnes rozhodně není samozřejmost.
Hra vás vtáhne do světa, kde každé rozhodnutí dává smysl a kde se nehraje jen na efekt, ale i na atmosféru. Souboje jsou taktické, ale nepůsobí zbytečně složitě, takže si je užijí i hráči, kteří nechtějí studovat desítky mechanik. Velkým plusem je i stylizace, která si drží osobitý rukopis a nesnaží se kopírovat trendy. Při delším hraní pak začnete oceňovat i detaily, které zpočátku snadno přehlédnete. Sunderfolk tak není jen další do počtu, ale titul, který si jde vlastní cestou a dává vám důvod se k němu vracet. A přesně to je něco, co dnes u podobných her rozhodně není samozřejmost.
The Telltale Batman Shadows Edition
Na podobnou vlnu příběhově laděných her pak navazuje i The Telltale Batman Shadows Edition, která ukazuje, jak silný může být komiksový svět ve zpracování od Telltale. Tady už nejde o klasickou akci, ale o rozhodování, která mají reálný dopad na celý příběh a vztahy mezi postavami. Hra staví především na atmosféře a dialogu, kde každá volba posouvá Bruce Waynea i Batmana jiným směrem. Shadows Edition navíc přidává vizuální úpravy, které celému Gotham City dodávají temnější a komiksovější nádech.
Příběh je rozdělený tak, aby si držel tempo a neustále vás tlačil do situací, kde není jednoznačně správné řešení. Právě tohle typické „Telltale napětí“ tady funguje velmi dobře i po letech. Pokud jste fanoušky Batmana, dostanete přesně ten druh příběhu, který si hraje s jeho psychologií i morálními dilematy. Oproti Sunderfolk je to ale výrazně klidnější a více filmový zážitek. Přesto se obě hry potkávají v jednom důležitém bodě – obě staví hráče do role, kde rozhodnutí mají váhu. A právě to je prvek, který je spojuje víc, než by se na první pohled mohlo zdát.