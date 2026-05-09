Recenze Mammotion Spino E1: Nejlepší bezdrátový vysavač do bazénu v poměru cena/výkon?

Recenze Mammotion Spino E1 ukazuje, jak si v praxi vede bezdrátový bazénový vysavač, který slibuje minimum starostí a maximum komfortu. Zatímco o dům se stará Roborock Qrevo Edge a zahradu seká Navimow i105e, zbývalo vyřešit, kdo se bude starat o bazén. Vzhledem k tomu, že léto je období, které trávíme většinou v USA a doma se zdržujeme jen minimálně, nechtělo se mi do vysavače investovat nějaké nesmyslné částky. Nakonec jsem sáhl po Spino E1 a věřím, že by mohl zaujmout i vás. Proto se pojďte podívat na moji recenzi bezdrátového bazénového vysavače od společnosti Mammotion. Pokud nechcete řešit kabely a hledáte jednoduchý způsob, jak udržet bazén čistý bez každodenní práce, Spino E1 dává velký smysl.
Design a parametry Spino E1
První, čeho si všimnete, je kompaktní tělo, které má na vodní vysavač opravdu pěkný design. V podstatě vše ovládáte jediným tlačítkem a jediné, co řešíte, je odklápění víka, ze kterého poté vyjmete sběrný koš, jenž následně stačí propláchnout pod hadicí a vše je čisté. Jednou za čas, a to se bavíme skutečně o tom, že to uděláte jednou za sezónu, je pak dobré jednoduše odepnout gumové kartáče a ty hodit do pračky nebo je ručně vyčistit. O nic víc se nemusíte starat. I přes váhu 9,3 kg musím říct, že je váha příjemně rozprostřena a díky madlu se vysavač snadno přenáší a vytahuje z vody. Vysavač dokáže pracovat na jedno nabití 210 minut, s tím, že pokud aktivujete funkci, kdy 15 minut drží přilepený k vodní lince, abyste jej mohli pohodlně vytáhnout z vody, je nutné tento čas odečíst od doby provozu. Oněch 210 minut pak funguje v rámci všech režimů s výjimkou beta režimu Turbo, který má větší spotřebu energie. Nabíjení probíhá jednoduše zastrčením kabelu, který je součástí balení, do vysavače po odklopení gumové záslepky a k plnému nabití dojde za 3 hodiny.
Režimy, které vám usnadní život
V rámci aplikace máte možnost přepínat mezi pěti různými režimy. Můžete volit, zda se má vysávat pouze podlaha, pouze stěny, vše najednou, nebo aktivovat takzvaný Turbo a ECO režim. Zatímco Turbo režim zvyšuje tah motoru a snižuje výdrž baterie, ECO režim je něco, co vás bude prostě bavit a usnadní vám život. Ten spočívá v tom, že vysavač necháte ve vodě a on jednou za 2 dny po dobu 50 minut vysává dno. Takto dokáže fungovat 3×, tedy po dobu 6 dní máte klid, a i když to samozřejmě není zcela důkladný úklid včetně vodní linky a stěn bazénu, je to naprosto perfektní řešení.
Vodní linku a stěny totiž stačí bohatě čistit jednou týdně. Vysavač máte 6 dní ve vodě, po tu dobu 3× velmi dobře vyčistí dno a sedmý den jej prostě nabijete, hodíte zpět do vody a uděláte kompletní čištění. Poté jej nabijete a máte zase na 6 dní klid v režimu ECO. Tato kombinace se mi osvědčila jako nejlepší varianta a vlastně se o vysavač staráte jednou týdně, kdy jej 2× nabijete a vyčistíte koš na nečistoty. Díky kompaktní velikosti vám v bazénu nijak nezavazí a navíc díky tomu, že není kabelem připojený do zásuvky, nemusíte se bát mít ho v bazénu během toho, když se koupete. Za mě je toto nejlepší způsob, jak využít Spino E1 naplno a zároveň využít dokonale to, že máte bezdrátový vysavač a nemusíte se o něj starat den co den.
Aplikace Mammotion
Co se aplikace týká, první, co si je potřeba uvědomit, je fakt, že samozřejmě nelze ovládat vysavač v momentě, kdy je pod vodou. Signál Wi-Fi ani Bluetooth zkrátka pod vodní hladinu nedostanete v takové kvalitě, aby bylo možné vysavač ovládat. Aplikace tak slouží k nastavení vysavače v momentě, než jej hodíte do bazénu. Aplikace slouží pro výběr z pětice režimů, ke kterým se ještě dostaneme. Umí také změnit nastavení zvukových upozornění, vybrat experimentální módy nebo například aktualizovat vysavač přes Wi-Fi. Můžete si nastavit povrch bazénu pro lepší úklid, přepnout jednotky nebo také zvolit rychlost pohybu vysavače. Upřímně řečeno, není to zrovna nejhezčí aplikace, kterou jsem kdy viděl, a jak od Roborocku, tak od Navimow se mi aplikace líbí víc a nabízejí větší množství možností, ovšem to je dáno především charakterem domácího vysavače, respektive sekačky, oproti vodnímu vysavači. Vše potřebné, co můžete měnit a nastavovat v aplikaci, najdete, a to pohodlně a jednoduše.
Mammotion Spino E1 technická specifikace:
- Model: SPINO E1
- Navigace: SmartArc + 12 senzorů
- Sací výkon: max. 5800 GPH
- Maximální plocha: 150 m²
- Hloubka vody: 0,6 – 3 m
- Max. sklon stěny: 110°
- Filtrační koš: 180 μm
- Kartáč: 289,6 mm
- Baterie: Li-ion 6000 mAh
- Výdrž baterie: až 210 min
- Doba nabíjení: 180 minut
- Motory: 3x bezkartáčový motor
- Objem koše: 2,8 l
- Rozměry: 444,15 × 412,27 × 243,36 mm
- Hmotnost: 9,3 kg
- Typ vody: sladká, slaná (až 5000 ppm)
Jak vysává Spino E1
To, co vás samozřejmě zajímá nejvíc, je samotné vysávání a jeho kvalita. Nejprve je důležité si uvědomit, že oněch 150 m², které robot dokáže vyčistit, je 150 m² veškeré plochy bazénu. Tedy pokud máte například bazén 2 × 5 metrů, který je hluboký 2 metry, je potřeba počítat s tím, že vlastně budete čistit 38 m². Chápu, že většině lidí to bude naprosto stačit, ale maximální plocha bazénu, kterou dokáže vysavač vyčistit, je tak například 4 × 17 metrů s hloubkou 2 metry. Raději bych však počítal s menším bazénem, aby měl možnost přes každou část přejet opakovaně. Já mám 2 metry hloubku a velikost bazénu je 3 × 5 metrů, tedy celkově se čistí plocha 47 metrů čtverečních, což by mělo v ideálním případě znamenat, že robot dokáže projet každé místo 3×. Pro úplnost ještě dodám, že máme bazén se slanou vodou, krytem a tepelným čerpadlem.
Musím říct, že jsem byl opravdu ohromen tím, co robot dokáže vysát. Samozřejmě listy a další větší nečistoty vysaje prakticky každý vysavač na trhu, ale to, kde se začíná rozhodovat o kvalitě, je písek, pyl a další jemné nečistoty včetně zbytků humusu a podobných „chutných“ záležitostí. Robot vysaje opravdu vše a v koši najdete prakticky cokoli, co neodfiltruje samotná filtrace bazénu, tedy vše těžké, co je na dně nebo co je přilepené na stěnách nebo vodní lince. Existují i jemnější koše než tento, který má 180 μm, ale upřímně řečeno, ty pak berou už jen věci, které se stejně ze své podstaty rozvíří, a pokud během vysávání pustíte filtraci, tak je filtrace posbírá, tedy minimálně pokud používáte něco jiného než obyčejný písek. To je alespoň má zkušenost a v případě, kdy chcete jemnější filtr, je možné jej vyrobit, protože jej bohužel výrobce nevyrábí. Dříve jsem používal kabelový vysavač BWT, jenž měl opravdu extrémně jemný filtr na úrovni 20 μm, a musím říct, že nějak zásadní rozdíl nepozoruji. Navíc v případě BWT byl celkem problém filtr dobře vyčistit a musel se čistit po každém vysávání, což u Spino E1 není potřeba a bohatě stačí, když jej vyčistíte například jednou týdně, pokud vysavač používáte stejně, jak jsem popsal výše v rámci režimů. Ostatně podívejte se sami v následující galerii, jak vypadá sběrný koš.
Líbí se mi, že vysavač dokáže vysát místo vedle místa na stěnách, protože používá senzory a opravdu se orientuje v prostoru. Navíc vodní linku pak vysává ještě déle než ostatní části a čistí ji pomocí gumového kartáče, což je vidět po prvním použití i v případě poměrně zanesené vodní linky například po zimě. I když se o tom výrobce ani žádné recenze příliš nezmiňují, poradí si robot velmi dobře i se schody v bazénu, které díky kompaktním rozměrům umyje velmi dobře.
Co mě v podstatě jako jediné nemile překvapilo, je, že robot samozřejmě dokáže komunikovat s Wi-Fi a Bluetooth jen v momentě, kdy vyjede na hladinu. Očekával bych tedy, že v momentě, kdy se drží 15 minut na vodní lince přisátý ke stěně, odešle vám do telefonu notifikaci a vy jej vytáhnete. To se však bohužel nestane, a tak pokud nejste u bazénu, je funkce přisátí na stěnu prakticky k ničemu, nebo si musíte nastavit odpočet času a ten vás upozorní na to, že je potřeba robota vytáhnout. To mi přijde celkem nezvládnuté a čekal bych, že mě telefon upozorní.
Na druhou stranu robot skončí tam, kde jste jej hodili do vody. To znamená, že pokud máte například tak jako já zastřešený bazén a chcete kryt odtáhnout jen tak, abyste do něj hodili robota, tak na stejném místě robot skončí a vy jej můžete pohodlně vytáhnout pomocí přiloženého háku. Vytahování je opravdu pohodlné a pokud máte dlouhou tyč, tak bych řekl, že je mnohem pohodlnější než u kabelových vysavačů, které stejně nemůžete tahat z bazénu za kabel a musíte se k nim ohnout, což v případě Spino E1 nehrozí, protože jej pomocí tyče pohodlně vytáhnete ze dna až na břeh.
Pro koho je Mammotion Spino E1 ideální
Spino E1 není vysavač pro každého, ale pokud spadáte do jedné z následujících skupin, dává opravdu velký smysl. Ideální je především pro majitele menších a středně velkých bazénů, kde dokáže bez problémů pokrýt celé dno i stěny opakovaně. Pokud máte bazén kolem 20 až 60 m² reálné plochy čištění, funguje naprosto bez kompromisů. Velký smysl dává také v případě, kdy už máte kvalitní filtraci a potřebujete řešit hlavně těžší nečistoty jako písek, pyl nebo zbytky, které zůstávají na dně. Spino E1 totiž není náhrada filtrace, ale její ideální doplněk. Skvělou volbou je i pro ty, kdo nechtějí řešit kabely. Pokud jste někdy používali klasický bazénový vysavač, víte, že manipulace s kabelem je často otravnější než samotné vysávání. Tady tenhle problém úplně odpadá, vysavač prostě hodíte do vody a dál nic neřešíte. Dává smysl i pro lidi, kteří nejsou neustále doma. Díky ECO režimu dokáže několik dní fungovat prakticky bez zásahu, což z něj dělá ideální řešení třeba na chalupu nebo pro ty, kdo mají bazén, ale nechtějí kolem něj trávit čas každý den. Naopak pokud hledáte řešení, které kompletně nahradí filtraci a bude sbírat i ty nejjemnější nečistoty ve vodě, pak tohle není správná volba a je potřeba se dívat po dražších modelech.
Nejčastější otázky (FAQ)
Jak často je potřeba vysavač používat?
Ideální je kombinace ECO režimu během týdne a jednoho kompletního čištění jednou týdně. V praxi tak řešíte údržbu minimálně.
Nahradí Spino E1 bazénovou filtraci?
Nenahradí. Vysavač sbírá nečistoty ze dna a stěn, ale jemné částice ve vodě musí řešit filtrace.
Funguje i ve slané vodě?
Ano, vysavač je určený i pro slanou vodu (do 5000 ppm), takže je bez problémů použitelný i v moderních bazénech se solinátorem.
Je lepší než kabelový vysavač?
Z hlediska komfortu rozhodně ano. Nemusíte řešit kabel, manipulace je výrazně jednodušší a používání pohodlnější. Výkonově je srovnatelný v rámci své cenové kategorie.
Jak velký bazén zvládne?
Výrobce uvádí až 150 m² plochy, ale pro ideální výsledky je lepší počítat s menšími bazény, aby měl možnost projíždět jednotlivá místa opakovaně.
Resumé recenze Spino E1
Na závěr musím říct, že Spino E1 je velmi kvalitní vysavač a v rámci své cenové kategorie jej hodnotím v podstatě jako bezkonkurenční. V podstatě má za mě jen dvě nevýhody, a to možnost použít sběrný koš s jemnějším filtrem, který zkrátka výrobce neprodává, a možnost dostat notifikaci po dokončení úklidu a zaparkování na hladině, což je věc, která by mohla přijít s nějakou aktualizací softwaru. Samozřejmě existují lepší, ale také výrazně dražší vysavače. Za cenu, za kterou se nabízí, je to skvělý parťák v momentě, kdy máte kvalitní a jemnou filtraci, díky které řešíte opravdu jen písek a další nečistoty, které zůstávají na dně. Pokud chcete vysavačem nahradit filtraci a řešíte věci, které se při vysávání odlepí ode dna a měla by je místo vysavače pohltit filtrace, je potřeba se poohlédnout jinde. Za mě jsem však s nákupem spokojen a musím říct, že se bezkabelový vysavač používá mnohem snadněji a lépe než ten kabelový, u kterého vždy musíte motat kabel a počítat s jeho uložením. Spino E1 je skvělý parťák pro vás i váš bazén a věřím, že budete spokojeni stejně jako já.