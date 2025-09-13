Recenze Segway Navimow i105e: nejpohodlnější sekání zahrady, jaké si umíte představit!

Upřímně řečeno, jediná věc okolo domu co mě baví je sekání trávníku. Trvalo tedy celkem dlouho, než jsme se rozhodl svěřit sekání někomu jinému, ale v momentě, kdy jsme začali trávit na cestách po světě víc času než doma, nebyla jiná možnost. Když se pak objevila nabídka, kdy k Segway Navimow i105e dostanete zdarma garáž a 4G modul, žena mě konečně přesvědčila a o trávník se nám už nějaký ten pátek stará robotická GPS sekačka na trávu, která nepotřebuje vodící kabel a to jak pracuje, mohu kontrolovat z druhého konce světa. Pojďte se podívat co vše tato hračka na zahradu dokáže. Možná zjistíte stejně jako já, že dojed do uklizeného domu s perfektně posekanou zahradou, je po 12 hodinovém letu k nezaplacení a také si uděláte radost.
Sekačka, která nepotřebuje vodicí kabel a spoléhá výhradně na GPS
Hlavní výhodou a také důvodem, proč jsem sáhl právě po Segway Navimow i105e, je fakt, že se jedná o sekačku, která nepotřebuje vodicí kabel. Upřímně, pokud máte členitou zahradu jako my, instalace vodicího kabelu je něco, čemu se chcete za každou cenu vyhnout – a právě tato sekačka vám to umožní. Funguje totiž na základě GPS, což má své nesporné výhody, ale také drobnou nevýhodu. Nemusíte používat, respektive ani nemůžete používat žádný vodicí drát a vše funguje jen na základě GPS souřadnic. Je však potřeba pamatovat na to, že díky tomu musíte umístit dokovací stanici, respektive garáž, tak, aby měla přímý výhled na nebe. Totéž platí i pro GPS senzor. Co se senzoru týká, s tím není problém – je to malá krabička, kterou jsem v mém případě dal pohodlně na střechu altánku. U garáže ale máte tendenci dát ji někam pod střechu, aby na sekačku nepršelo, tedy v mém případě pod altánek. To však není možné a i garáž musí mít přímý výhled na nebe. Musím pochválit Segway, že jak k GPS senzoru, tak i k napájecímu adaptéru dostanete 10metrový kabel, díky čemuž si můžete s instalací vyhrát, aniž by vás sekačka jakkoli omezovala. Kdyby vám přesto kabel nestačil, za zhruba 1500 Kč si můžete koupit dalších 10 metrů včetně tripodu pro instalaci GPS senzoru. Vše je samozřejmě voděodolné a není žádný problém dát GPS senzor na střechu – přesně tak, jak jsem to vyřešil já.
Součástí balení je vše, co byste mohli potřebovat, a to včetně náhradní sady čepelí na sekání, stativu na GPS senzor, tyčky na zapíchnutí GPS senzoru do země a dalšího příslušenství. Nechybí vruty, kterými připevníte dock k zemi, stejně jako samotnou garáž, a nechybí samozřejmě ani svorky na vedení kabelu a podobné drobnosti. Výrobce myslel skutečně na všechno a pokud nechcete provádět nějakou složitou instalaci, s tím, co najdete v krabici, si bohatě vystačíte. V mém případě jsem navíc zdarma dostal k sekačce také garáž, což je v podstatě kus plastu, jenž kryje celou sekačku, aby na ni nepršelo, a také 4G modul, který se instaluje přímo do těla sekačky a slouží k tomu, abyste mohli se sekačkou komunikovat i v situaci, kdy nemá Wi-Fi připojení. U 4G modulu je důležité říct, že zdarma jej máte jen na rok a poté si Segway účtuje roční poplatek za data. Kolik to přesně je, se mi však nepodařilo zjistit. Co se garáže týká, ta je fajn hlavně proto, že na rozdíl od podomácku vyrobených garáží propouští GPS signál na samotný dock. Upřímně ale – cena, za kterou ji výrobce prodává, je trochu přemrštěná.
Segway Navimow i105e – první spuštění a instalace za pár minut
Samotná instalace sekačky je záležitostí zhruba 20 minut. Stačí vybrat ideální místo, aby jak stanice, tak GPS senzor měly výhled na nebe, případně nainstalovat 4G modul, pokud jej máte nebo chcete používat, a následně počkat, až se sekačka aktualizuje, inicializuje a najde GPS konektivitu. Samozřejmě ji také musíte připojit k Wi-Fi nebo 4G. Ze své zkušenosti vím, že mi 4G začalo fungovat až poté, co byla sekačka připojena k Wi-Fi. Následně je nutné zapnout Bluetooth a objet celou zahradu se sekačkou jako s autíčkem na dálkové ovládání. Tím vlastně vytyčíte vše, co chcete sekat. Uděláte obvod plochy, kterou následně sekačka seká. To je velmi snadné a celkem zábavné – zkrátka si hrajete se sekačkou na dálkové ovládání a objedete s ní celou zahradu. Se sekačkou jednoduše dojedete na počáteční bod a poté s ní objedete obvod zahrady, dokud se nevrátíte zpět na začátek. Sekačka pak při sekání vyplňuje obsah vymezené plochy. Pokud máte někde překážky, například vyvýšený záhon, sekačka si s nimi díky vizuální detekci poradí a nenarazí do nich. Pokud však máte například jámu, zapuštěný bazén uprostřed trávníku nebo něco podobného, můžete danou oblast objet sekačkou a označit ji jako zakázanou – a sekačka do ní nikdy nevjede, ani když je uprostřed trávníku.
Fotogalerie
Důležité je, že sekačka může začít sekat tam, kde ji určíte, a na toto místo dojet klidně mimo trávník. Můžete ji mít tedy stejně jako já například na dlažbě nebo kostkách kolem bazénu, přičemž sekačka sama dojede na trávník. To stejné pak platí i v případě, kdy máte například před domem trávník, uprostřed chodník ke vchodu a následně opět trávník. Sekačka nemá problém posekat jednu část, pak přejet přes chodník a posekat druhou část trávníku. To je oproti sekačkám, které potřebují vodicí kabel, nesporná výhoda, protože se sekačkou s vodicím kabelem toto jednoduše nejde obejít.
Co se mi strašně líbí, je design sekačky. Ano, je pravda, že vám může být jedno, co vám jezdí po zahradě, ale tahle sekačka je prostě cool a vypadá jako nějaký futuristický delivery robot. Nahoře má malý displej, velké tlačítko pro vypnutí v případě nouze a trojici tlačítek, které vlastně nebudete nikdy používat, protože celou obsluhu provádíte přes aplikaci. Kromě toho zde najdete také kruhové osvětlení, které indikuje různý stav sekačky a vypadá opravdu velmi dobře. Samozřejmě jej můžete vypnout, aby vás v noci ničím nerušila. Pomocí otočného regulátoru nad osvětleným kruhem nastavujete výšku sekání – a to od 2 do 6 cm. Nechybí ani přední kamera, která slouží pro vizuální detekci překážek. Celkově vypadá sekačka velmi cool a i barevná kombinace, kdy šedou barvu doplňují oranžové prvky, jako jsou off-road kola, působí skvěle.
Jednoduchá aplikace, přes kterou nastavíte vše!
Hlavní důvod, proč mě napadlo napsat o sekačce, kterou jsem si pořídil na LsA, je, že víc smart už být v podstatě ani nemůže. Veškeré nastavení, ovládání, plánování a vše ostatní totiž děláte přímo přes aplikaci. Ta je kompletně v češtině a je tak intuitivní, že si s ní poradí každý, kdo dokáže přečíst tento článek. Aplikace nabízí nespočet různých nastavení – od ideálního mapování satelitů, přes vytváření map a mnoho dalšího. V podstatě jediné, kdy se musíte fyzicky dotknout sekačky, je moment, kdy chcete změnit výšku sekání. Jinak můžete ovládat sekačku, ať jste kdekoli na světě – a to z pohodlí vašeho telefonu. V aplikaci máte možnost naplánovat, kdy přesně má sekačka sekat, a to v jednotlivé dny a časy. Můžete také aktivovat okamžité sekání, kdy zkrátka vyjede v momentě, kdy zmáčknete tlačítko na svém telefonu.
Nechybí ani možnost nastavit, jak se má sekačka chovat, když detekuje zvíře – zda jej má považovat za běžnou překážku, kterou pouze objede, nebo má zcela změnit trasu, aby například vašeho staršího psa slunícího se na zahradě nerušila tím, že bude jezdit v jeho blízkosti. Mimochodem, sekačka dokáže detekovat překážky a těm se pak vyhnout, a to díky vizuálnímu detekčnímu systému, který nese název VisionFence. Pokud tedy zapomenou vaše děti uprostřed trávníku míč nebo tam necháte třeba hrábě či cokoli jiného, sekačka to nepřejede a nenarazí do toho, ale elegantně to objede. Zajímavé je, že můžete povolit noční režim – v něm však sekačka nejezdí až ke krajům, protože má zhoršenou detekci, a také automaticky sníží výkon, aby nerušila zvířátka, která se na zahradě v noci mohou pohybovat. Zkrátka pánové a dámy ze Segway jsou k přírodě ohleduplní ve všech směrech. Dále najdete v aplikaci například možnost zapnout kontrolu trakce, aby neprokluzovala kola, nebo přizpůsobení počasí, kde určíte, co má sekačka dělat v různých podmínkách. Můžete nastavit, jak moc má pršet, aby přestala sekat, nebo při jak silném větru má zastavit. A to není vše – vychytávek je celá řada. Nechybí ani možnost najít sekačku pomocí služby podobné Find My iPhone, nebo ji ohraničit prostorem, ze kterého, pokud se dostane, začne houkat alarm a automaticky se zablokuje, přičemž bude potřeba zadat PIN.
Fotogalerie #2
Výdrž baterie a plocha sekání
Co se výdrže baterie týká, samozřejmě hodně záleží na tom, jak členitý máte trávník, respektive jak často se musí sekačka otáčet. Je rozdíl, zda máte dokonalý čtverec, nebo opravdu členitou zahradu jako my. Z mé zkušenosti však plyne, že sekačka dokáže na jedno nabití posekat zhruba 180 m² opravdu členité zahrady, kde se musí často otáčet. Samozřejmě nevadí, když nedokáže vaši zahradu posekat na jedno nabití – jakmile jí dojde energie, dojede se nabít a pokračuje tam, kde skončila. Výdrž do jisté míry ovlivňuje také to, jakým způsobem zrovna seká, tedy který ze čtyř výše uvedených režimů právě volí. Co se času týká, dokáže sekačka pracovat zhruba 60–70 minut na jedno nabití. Nabíjení z 0 % na 100 % trvá asi 90 minut, s tím, že většinou nabijete z 10–12 %, protože při 15 % baterie se sekačka vrátí zpět do dockovací stanice. Jediná drobná nevýhoda je, že pokud sekačka nedoseká celou zahradu, i kdyby jí zbýval poslední metr, nabije se nejprve na 100 % a teprve potom práci dokončí. Je škoda, že neodhadne, kolik energie potřebuje na dosekání zbytku zahrady, a nevyrazí dřív. Na druhou stranu v aplikaci můžete kdykoli spustit dokončení sekání bez ohledu na stav baterie.
S nabíjením a výdrží souvisí také to, na jakou plochu je model určený. Konkrétně Segway Navimow i105e dokáže sekat plochu až 500 m². Možná se budete smát, ale říkal jsem si, zda mi to bude stačit, když máme 1000 m² pozemek. Ovšem nakonec zjistíte, že máte bazén, něco kolem něj, altánek, garáž a podobné záležitosti – a té travnaté plochy není tolik, jak by se mohlo zdát. Samozřejmě, pokud máte plochu větší než 500 m², musíte sáhnout po jiném modelu. Doporučuji si alespoň orientačně nebo například pomocí Google Map spočítat, kolik metrů má vaše travnatá plocha, a věřím, že budete překvapeni, jaký model vám stačí. Upřímně řečeno – například naši mají 2000 m² travnaté plochy a tam už bych volil zcela jiný model, bez ohledu na to, co zvládne i105e.
Profesionální sekání, kterému nemůžete konkurovat
Samotné sekání probíhá ve čtyřech režimech, které sekačka střídá při každém cyklu, aby nedocházelo k tomu, že bude tráva nějak slehlá nebo nerovnoměrně střižená. Sekačka střídá diagonální sekání v obou směrech a klasické rovné sekání – jak na šířku, tak na délku. Při každém sekání tedy jezdí po trávníku jiným způsobem, díky čemuž dosáhnete ideálního posekání bez rizika, že bude trávník slehlý na jednu stranu. Taktéž při každém sekání dochází ke změně směru rotace čepelí, opět pro dosažení dokonalých výsledků. Sekačka umožňuje sekání od 2 do 6 centimetrů a nemá sběrný koš – posekanou trávu nechává na zemi. To vám ale nijak nevadí, protože seká tak často, že není třeba trávu sbírat. Navíc posekané kousky jsou vždy jen milimetrové a slouží jako přirozené hnojivo pro trávník.
Fotogalerie #3
Nejsem žádný odborník na trávu, ale musím uznat, že výsledky jsou perfektní – tráva je posekaná precizně a hlavně stále, což je obrovská výhoda. Upřímně si neumím představit lepší výsledek a to, co Navimow předvádí, mi připadá dokonalé. Sekačka díky vizuálnímu senzoru dokáže sekat až do okrajů a jediné, kde občas budete muset vzít do ruky nůžky, jsou rohy, kde může zůstat pár stébel. Jinak co se týká okrajů kolem plotu nebo dalších překážek na zahradě, tam se sekačka dokáže přiblížit opravdu dokonale – stébla zůstanou maximálně půl centimetru od okraje, což byste stejně i při ručním sekání museli řešit strunovkou. Díky off-road kolečkům se sekačka nezasekává a musím říct, že jezdí opravdu jako traktor. I když máte někde kousek bahna nebo podobně, sekačka bez problémů projede, a to i ve svahu. Hlučnost je jen 58 dB, což je standard a například i naši, kteří mají základní sekačku z Mountfieldu, nemají vyšší. Je tedy skvělé, že můžete sekat i v noci s otevřeným oknem a sekačka vás neruší. Líbí se mi také, že výrobce myslel i na údržbu. Sekačku můžete omývat hadicí, a to včetně spodní části – jde dokonce o doporučený postup. Na nutnost vyčištění nebo výměny čepelí vás pak sama upozorní. 12 nových čepelí, tedy čtyři sady včetně šroubů, vás vyjde na cca 450 Kč. Každá sada vydrží 80 hodin, takže celkově máte 320 hodin sekání za 450 Kč.
Věřím, že budete stejně spokojeni jako já
Ať už si sekačku pořídíte ze stejného důvodu jako já, tedy že chcete trávit většinu roku mimo domov cestováním a nebo vás prostě jen sekání nebaví nebo si ji pořídíte proto, abyste měli nádherný trávník, v obou případech budete nad míru spokojeni. Je mi jasné, že jsou lidé, kteří jsou ochotni sekat trávu každé tři dny a řešit každé stéblo a je to jejich hobby, ovšem pokud mezi ně nepatříte a berete sekání jako nutné zlo, kdy jednou za týden vyrazíte se svou sekačkou zkosit zahradu, pak nikdy nebudete mít ani z poloviny tak skvělý trávník, jaký dokáže vytvořit Navimow i105e. Už jen z principu, jakým sekačka k sekání přistupuje, je zkrátka nemožné pro běžného člověka sekat tak dobře jako to předvádí robotická sekačka. Pokud hledáte kvalitní sekačku, která vás bude bavit a zároveň vám zaručí precizně posekanou zahradu s veškerým komfortem, jako je aplikace, gps připojení bez nutnosti dávat do země vodící drát a podobých vychytávek, pak vám mohu tento model jen a jen doporučit. Sám jsem si jej koupil za plnou cenu a recenzi jsem na něj napsal jen z toho důvodu, že me opravdu baví a věřím, že vás bude také. Pokud navíc stejně jako my cestujete stylem, že půl roku trávíte mimo domov, pak máte jen dvě možnosti, buď někoho otravovat s tím, aby vám sekal zahradu a nebo zkrátka a jednoduše spoléhat na robotickou sekačku. Já jsem s výsledky spokojený a i když jsme se tomu dlouho bránil, protože mě sekání zahrady jako jediná činnost okolo domu skutečně baví, tak jsem moc rád, že mě žena přemluvila a koupili jsme si tuhle hračku.
Segway Navimow i105e si můžete ve výhodném setu zakoupit přímo zde.