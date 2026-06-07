Sledujte iOS 27 představení živě přímo zde!

iOS 27 představení si v žádném případě nesmíte nechat ujít! Apple již v pondělí večer odstartuje svou tradiční vývojářskou konferenci WWDC 2026, jejímž hlavním tahákem bude právě představení iOS 27. Úvodní Keynote budete moci sledovat živě od 19:00 středoevropského času (10:00 PT) přímo v tomto článku. K dispozici bude oficiální přenos na YouTube v angličtině, zároveň ale nabídneme kompletní živý přepis v češtině, takže vám neunikne jediná novinka spojená s iOS 27 ani dalšími systémy Applu.
iOS 27 představení živě
Na Letem světem Applem zároveň vyjdou již během večera první články mapující všechny novinky, které Apple na své Keynote představí. Největší pozornost bude bezpochyby směřovat právě na iOS 27, od kterého se očekává řada nových funkcí a vylepšení. Kromě něj se dočkáme také představení systémů iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 a dalších softwarových novinek.
Pokud vás zajímá iOS 27 představení, jste na správném místě. Během živého přepisu vám budeme přinášet všechny novinky prakticky v reálném čase, a to včetně funkcí, které Apple během prezentace oznámí. Současně budeme vydávat samostatné články rozebírající jednotlivé novinky podrobněji.
Hardwarová oznámení se letos sice příliš neočekávají, Apple však rád překvapuje. Dorazit by mohl například dlouho spekulovaný hybrid HomePodu a iPadu s novým operačním systémem homeOS, kterým by se Apple pokusil výrazněji prosadit ve světě chytré domácnosti. S klasickými HomePody se mu totiž zatím nepodařilo dosáhnout takového úspěchu, v jaký doufal, a právě nový produkt by mohl znamenat zajímavý restart celé této strategie.
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