iOS 27 beta: Kdy si budete moci nový systém nainstalovat?

Spekulace a úniky o iOS 27 nás v posledních týdnech doslova bombardují, ale už brzy bude jasno. Apple totiž nový systém oficiálně představí v pondělí 8. června během keynote k zahájení vývojářské konference WWDC 2026. A co je nejlepší? První beta verze bude s velkou pravděpodobností dostupná už ten samý den.
Apple si za roky vytvořil jasně daný harmonogram a téměř nikdy z něj nevybočuje. Jakmile skončí keynote, během několika desítek minut zpravidla zpřístupní první vývojářské bety svých nových operačních systémů včetně iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 a dalších. Stejné to s největší pravděpodobností bude i letos.
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Vývojářská beta už v pondělí, veřejná až později
Zatímco vývojářskou betu iOS 27 si budou moci stáhnout vývojáři, respektive uživatelé, kteří mají na iPhonech aktivované stahování vývojářských beta verzí, pravděpodobně hned 8. června, uživatelé spoléhající na veřejné bety si budou muset počkat. První veřejná beta iOS 27 se totiž očekává tradičně až později během léta. Apple zpravidla čeká, až se systém po stránce stability alespoň trochu ustálí.
Je ale důležité zmínit, že první bety bývají plné chyb, výpadků funkcí a různých nedodělků. Některé novinky, které Apple na keynote WWDC 2026 představí, navíc zpravidla v prvních betách ještě nejsou vůbec k dispozici a dostanou se do systému až později v průběhu léta nebo dokonce až na podzim v rámci menších aktualizací jako iOS 27.1 nebo iOS 27.2.
Vyplatí se betu instalovat?
Pokud máte vedlejší zařízení určené jen na testování a chcete si novinky z iOS 27 vyzkoušet co nejdřív, pak ano. Ale na hlavní primární iPhone bychom instalaci rozhodně nedoporučovali. Nejen kvůli možným pádům systému a horší výdrži baterie, ale i z důvodu možné ztráty dat nebo kompatibility s běžnými aplikacemi. Každopádně, pokud vše půjde podle očekávání, iOS 27 developer beta 1 bude dostupná již v pondělí večer našeho času. A jakmile se tak stane, na Letem světem Applem samozřejmě nebudou chybět první dojmy a podrobný přehled toho, co nového systém nabízí. Livestream iOS 27 bude možné sledovat zde.