WWDC 2026 živě lze sledovat v pondělí od 19:00 přímo zde

WWDC 2026 živě si v žádném případě nesmíte nechat ujít! Apple již v pondělí večer odstartuje svou tradiční vývojářskou konferenci WWDC 2026, a to úvodní Keynote, kterou budete moci sledovat živě od 19:00 středoevropského času (10:00 PT) přímo v tomto článku. K dispozici bude oficiální přenos na YouTube v angličtině, zároveň ale nabídneme kompletní živý přepis v češtině, takže vám nic důležitého neunikne.
WWDC 2026 živě
Na Letem světem Applem zároveň vyjdou již během večera první články mapující oznámené novinky. Těšit se můžeme především na nová vydání systémů – iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 a další. Hardwarová oznámení se letos nečekají, ale Apple rád překvapuje. Dorazit může třeba hybrid HomePodu a iPadu s novým operačním systémem homeOS, kterým se Apple pokusí znovudobýt svět chytré domácnosti. S klasickými HomePody se mu to totiž tak úplně nepodařilo a tak je na čase se pokusit o další vstup do tohoto zajímavého odvětví.
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