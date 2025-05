Recenze Roborock Qrevo Edge: O podlahu se postará lépe než vy!

Vzhledem k tomu, že mám doma přes 250 metrů čtverečních, na kterých se prohání dítě a pes a oba mají ve zvyku zhruba 50x za hodinu vyběhnout na zahradu a zpět do domu, je téměř nemožné udržovat podlahu čistou bez použití robotického vysavače. V našem případě tvoří 90% povrchu vinyl a zbytek pak dlažba a pár malých koberců v dětském pokojíčků a v ložnici. Hlavní je pro mě tedy mopování a to by měl zvládat dnes recenzovaný Roborock jako špička v rámci robotických vysavačů. Pojďme se podívat, jestli tomu tak skutečně je a co vše dokáže nový Roborock Qrevo Edge.

Roborock Qrevo Edge – nejlepší mopování jaké jsem viděl

Pojďme začít rovnou hned tím nejdůležitějším, tedy samotným vysavačem. I když v tomto případě je pravdou, že to co dělá z Roborock Qrevo Edge dokonalé řešení pro úklid vaší domácnosti je právě jeho kombinace s Dockem, díky kterému se nemusíte o nic starat. Samotné první použití vysavače je velmi jednoduché, stáhnete si aplikaci, nascanujete QR kód a spustíte mapování domácnosti. To probíhá pomocí laseru, kamery a LiDARU a mých 5 místností, co mám v přízemí, namapoval vysavač zcela detailně během zhruba 15 minut. Po mapování se vysavač vrátí do Docku a vy můžete spustit první úklid.

Samozřejmě je možné zapnout pouze mopování, vysávání nebo mopování a vysávání současně. Vysavač má metlu, která mete špínu do hlavních dvojice rozačních kartáčů, které ji pak dále vhání do sací trubice. Kromě toho má dvojici mopů, které rotují rychlostí 200 otáček za minutu a vysavač na ně dokonce vývíjí tlak a to o síle 12 newtonů. Pro srovnání když mopuje člověk, dokáže tlačit běžně silou 20-40 newtonů. Ovšem i tak je mopování v podobě Roborocku minimálně srovnatelné ,řekl bych ještě lepší, protože dochází ke kombinaci síly a rotování. I když je síla o něco menší než ta, kterou byste použili vy, tak v kombinaci s rotováním, které prostě při ručním mopování neuděláte.

Co se mi líbí na tomto vysavači snad nejvíc je fakt, že jeden z jeho mopovacích kotoučů je upevněn na ramenu, které vyjízdí od těla vyssavače. Díky tomu dochází k mopování i milimetr od stěny a v rozích, kam se jiné mopovací systémy nedostanou. Pokud například necháte umýt podlahu kolem stolu s kulatýma nohama, tak když odděláte stůl hned po mopování, uvidíte, že jediná suchá místa jsou kolečka přímo pod nohami. Vše okolo je dokonale vymopované. Mop skutečně nevynechá jediný centimetr podlahy i okolo těch nejmenších předmětů. To je věc, se kterou jsem se upřímně u žádného z předchozích vysavačů které jsem zkoušel nesetkal.

V momentě kdy najede vysavač na koberec, automaticky to detekuje a mopovací kotouče přitáhne co nejvíc ke svému tělu. Upřímně řečeno nemáme doma příliš mnoho koberců a vlastně kromě šatníku, kde je na zhruba 15 metrech čtverečních a dětského pokojíčku kde jsou dva malé dětské koberce máme jen jeden, který je nestandarndní a to je koberec okolo postele v ložnici. Ten má poměrně vysoký střih. Ani na jednom koberci se mi nestalo, že by se koberec od mopu nějak zamočil a byl vlhký díky tomu, že se mopovací kotouče dotýkají koberce. Tedy o své koberce se bát nemusíte ani v případě, kdy současně mopujete a vysáváte. Navíc je možné v aplikaci nastavit jak se na jakých místech má vysavač chovat, co má udělat když dojede na koberec. Toto nastavení lze měnit pro každou místnost nebo každý koberec zvlášť.

Další super vlastností je kombinace laseru a LiDAR, díky čemuž dokáže vysavač fungovat i v naprosté tmě. Na všech oknech máme doma venkovní žaluzie, které se na noc automaticky zatahují, díky čemuž je v domě v noci naprostá tma. Nám to vyhovuje, ale ne každý vysavač si s tím poradí, naštěstí Roborock Qreve Edge ano a může uklízet i když vy nevidíte na metr a to se stejnou přesností jako ve dne. Pro někoho to je zbytečná funkce, protože vysavač pro něj uklízí ve dne, když je v práci, ovšem v našem případě je to celkem zásandí, protože ve dne jsou všichni doma a tak v noci necháváme vysavač uklidit celý dům a pak ráno dojede jen do ložnice. Když jsme u nočního úklidu, tak pokud nastavíte tichý režim, je hlučnost 55 decibelů, což znamená, že jej přes zavřené dveře slyšíte jen v případě, kdy je skutečně přímo za nimi, když uklízí kdekoli jinde, tak vás ve spánku neruší. Vysavač je velmi tichý i ve standardních režimech, natož pak v onom tichém režimu.

Díky již zmíněným senzorům se zcela minimalizují nárazy do nábytku nebo dalších předmětů, kterým navíc můžete v aplikaci zcela zabránit tím, že zvolíte možnost neuklízet až do krajů a vysavač tak nenarazí do ničeho. Samozřejmě pak máte okraje nevytřené a nevysáté, ale pokud víte, že máte někde v jedné místnosti mnoho drahých váz položených na zemi, je to ideální řešení a opět platí, že lze zvolit možnosti zvlášť pro každou místnost nebo oblast. Ovšem stále platí, že pokud někde necháte položený kabel, je šance, že na něj vysavač najede, i když ne vždy.

Co se výsledků týká, musím říct, že pokud jsme nepoužívali Roborock, tak jsme doma fungovali s kombinací tyčového vysavače Dyson V15 a Karcher FC7 na podlahy. Ani v momentě, kdy jsme nejprve celý dům vyluxoval a poté vymopoval pomocí KArcheru, jsme nedosáhl tak dobrých výsledků ,jakých dosáhne Roborock bez toho, aniž bych musel udělat cokoli, kromě zmáčknutí jednoho tlačítka v aplikaci. Opravdu jsem se ještě nesetkal s tak dobrým mopováním, kdy na povrchu nenajdete jediný flek, smítko a čmouhu a zároveň dojde k odstranění otisků labek od psa, jeho chlupů, jídla které pod sebou má syn po každém pokusu kdy jí sám a všeho ostatního, co se za den objeví na podlaze. Jakmile necháte Roborock uklidit celý dům a nebudete jej šetřit, tedy nastavíte turbo nebo silné vysávání a zároveň dáte spotřebu vody při mopování 30/30, vrátíte se do domova, kde na zemi nenajdete jediné smítko, čmouhu nebo cokoli jiného. Je tedy potřeba podotknout, že používám nejen čistou vodu, ale také saponát na ošetřování podlah společně s prostředkem proti pěnění. Díky tomu je dům provoněný a opravdu dokonale čistý.

Dockovací stanice, nejpohodlnější a nejkomplexnější řešení

Co se dockovací stanice týká, umí vše na co si jen vzpomenete a to bez jakéhokoli přehánění. Jakmile dorazí vysavač do dockovací stanice, začne se samozřejmě automaticky nabíjet, kromě toho však také přesaje obsah vysavače do dockovací stanice, aby měl prázdný vnitřní prostor pro prach a další nečistoty. To umí 99% vysavačů s dockovací stanicí, ovšem to co už neumí každý je, že automaticky vymáchá mopy v horké vodě, která má 75 °C. Dock opravdu umí ohrřát vodu na tuto teplotu, napustiti ji do spodní máchací nádoby a v ní pak pořádně vymáchat mopy. Samozřejmě můžete nastavit teplotu vody ve které chcete mopy máchat a také jak často má při úklidu docházet k vymáchání mopů.

Můžete to volit místost od místnosti a tak když víte, že například v chodbě máte špinavější podlahu, může vysavač každých pět minut jet a vymáchat mopy, zatím co pří uklidu ložnice to udělá jednou za 15 minut. Samozřejmě stejně jako u všech ostatních unkcí, i zde lze použít smart režim s AI, kdy si vysavač sám určuje jak často mopy máchat. Bavíme se o máchání během úklidu. Špinavá voda je pak vždy odsáta do nádoby se špinavou vodou a čistá se doplní z nádoby pro čistou vodu, kterou používá i vysavač pro samotné mopování.

Po skončení úklidu se mopy vymáchají, dojde k vyprázdnění koše, odčerpání vody z nádobky kde dochází k máchání mopů a jako bonus, se začne na mopy pouštět horký vzdůch, aby co nejdříve uschly a nedocházelo k tomu, že budou smrdět. Můžete si samozřejmě nastavit jak dlouho se mají mopy sušit. Je pravda, že během sušení je slyšet slabí proud vzduchu, který fouká na mopy a pokud byste měli vysavač někde naopříklad v obýváku, může vás to rušit. My jsme to vyřešili tím, že jej máme v koupelně a pak si vysavač může dělat co chce. Je však potřeba na to myslet během výběru místa, kam jej budetě dávat.

Aby toho nebylo málo co dock umí, pak je zde samozřejmě i možnost nechat automaticky vyčisti celou část, ve které dochází ke ždímání a máchání. Vše se dokáže během tří minut automaticky pročistit a vy se tak nemusíte opravdu o nic starat. Stačí, když pouze vysunete nádrž se špinavou vodou a nádrž s čisotu vodou a jednu doplníte, zatím co druhou vylejete. To budete dělat tak jednou za týden až 14 dní podle frekvence používání vysavače. O nic víc se nemusíte starat, žádné praní útěrek, jejich výměna, ani nic podobného vás nemusí trápit. Vše je elegantní, pohodlné a hlavně extrémně snadné.

Zapomeňte na hadříky připevněné za vysavačem, kterými vytřete celý byt nebo dům. Roborock posouvá mopování na úroveň, kdy je vše 1:1 jako kdybyste mopovali ručně, vy u toho však nemusíte být a nemusíte se o nic starat. V některých zemích již dokonce Roborock prodává vysavače, jejichž dockovací stanice je napojena na přívod a odtok vody. To je řešení, kdy na svůj vysavač již nemusíte sahat téměř nikdy, protože sáček na prach a špínu měníte jednou za 3 měsíce. V ČR však v současné době není tento model k dispozici a navíc je potřeba na něj myslet v době, kdy navrhujete dům, abyste byli schopni zabudovat řešení elegantně do zbytku interiéru.

Aplikace Roborock

V rámci aplikace si po prvním proscanování domova pomocí LiDARU a laseru můžete pojmenovat jednotlivé pokoje v rámci mapy, která může být jak ve 2D, tak i ve velmi pěkném 3D s tím, že si můžete smaozřejmě vybrat zóny, dokonce určit povrch podlahy jaký je v jednotlivých místnostech nebo zónách. Stejně tak si můžete nastavit rutiny jako je například úklid okolo jídelního stolu po jídle. Můžete si nastavit ovládání hlasem a podobné vychytávky. Samozřejmě je pak možné velmi detailně nastavovat například koli kvody chcete používat při mopování, jak často máchat mopy, jak dlouho je sušit, kdy a jak často přesunout smetí z vysavače do docku, jak moc teplou vodu použít pro máchání docků a podobné věci. Máte možnost vyčistit stanici pomocí smočištění a tak podobně. Zkrátka můžete nastavit jak vysavač, tak i stanici přesně podle vašich představ. Lze aktivovat tichý režim, kdy můžete vysávat i v noci a vysavač vás nebude rušit.

Nastavit můžete naprosto cokoli vás napadne, od hlasu jakým k vám vysavač mluví, přes to zda vůbec má mluvit, až po to, jak kdy a zda vůbec má svítit. Nechybí dětská pojistka, kterou jsem ocenil jako první, aby nemohl syn vysavač spouštět pomocí tlačítek na něm umístěných. Nechybí možnosti určit, kde například lehává váš domácí mazlíšek nebo kde se stravuje a zde povolit takzvaný hloubkový úklid. Můžete si zvolit automatické scanování špíny, kdy vysavač vysaje a vymopuje znovu místa, která nejsou dokonale uklizena. Nechybí ani možnosti jako je vybrat jak má postupovat na kobercích.

Vysavač pak můžete přes aplikaci ovládat jako autíčko na dálkové ovládání a dokonce is lze vybrat zda použijete joystick nebo tlačítka. Ostatně nejlépe vám o tom, co vše lze měnit a nastavovat napoví screenshoty v následující galerii. Jedinou nevýhodou pro lidi neznalé angličtiny je, absence češtiny. Na to abyste pochopili některá nastavení totiž nestačí zcela základní znalost pár slovíček, ale musíte anglicky alespoň jakž takž umět. Na druhou stranu nastavení provádíte jednou v životě a s největší pravděpodobností jej již nikdy nebudete měnit.

Roborock Qrevo Edge ideální partner do vaší domácnosti

Dříve platilo, že jste si koupili robotický vysavač s tím, že bude sloužit pro denní úklid a jednou týdně stejně vytáhnete svůj klasický vysavač a mop a pořádně uklidíte. Na to s Roborock můžete zapomenout a váš Dyson nebo čistič podlah od Kercheru zůstanou v garáži. Poté co spustíte kompletní úklid s Roborock Qrevo Edge totiž po jeho konci zjistíte, že na podlaze nenajdete nic, co byste mohli uklízet. Je jedno, jestli se bavíme o chlupech od psa, smetí, zaschlých věcech nebo jakýchkoli skrvrnách. Po skončení úklidu máte perfektně vyluxovaný a vytřený celý dům nebo byt.

Pokud hledáte robotický vysavač, který vás v případě úklidu podlah a koberců plně zastoupí a nebude muset ani jednou za měsíc sáhnout po vlastních silách, pak je Roborock Qrevo Edge ideální společník. Navíc se o něj téměř nemusíte starat a jediné co řešíte je výlevání a doplňování vody. Navíc díky pokročilým technologiím trackování prostoru jako je PreciSense LiDAR a laser můžete vysavač používat i v naprosté tmě. Když vše co vysavač umí zkombinujete s příjemnou aplikací, která se snadno ovládá, pak máte dokonalého pomocníka do domácnosti, který se kompletně postará o vaše podlahy.

Navigace a chytré funkce

Navigace: PreciSense™ LiDAR – pokročilé mapování prostoru a detekce překážek pomocí kamery a strukturovaného světla

Rozpoznávání objektů: Umí identifikovat až 62 různých typů objektů (např. domácí mazlíčky, boty, kabely)

Virtuální zóny: Možnost nastavit zakázané zóny, vícepatrové mapování, chytré návrhy úklidu

Ovládání: Aplikace Roborock, hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant

Výkon vysávání a vytírání

Sací výkon: Až 18 500 Pa – extrémně vysoký výkon vysávání

Hlavní kartáč: DuoDivide™ – samoodmotávací, nezamotává vlasy

Boční kartáček: FlexiArm™ – zasune se do rohů a čistí až „na doraz“ ke zdi

Mopy: Dva rotační mopy (otáčky až 200 RPM), s automatickým zvedáním (10 mm)

Přizpůsobení vody: Možnost nastavit 30 úrovní množství vody dle typu podlahy

Multifunkční stanice (verze 3.0)

Praní mopů: Horkou vodou (až 75 °C)

Sušení mopů: Teplým vzduchem – zabraňuje zápachu

Automatické funkce: Vyprazdňování prachové nádoby, doplňování vody, samočištění stanice

Kapacita odpadního sáčku: Až na 7 týdnů bez nutnosti výměny

Parametry a výdrž