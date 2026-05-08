CarPlay v iOS 26 dostalo funkci, kterou Apple dlouho blokoval. Má to ale háček

Již takřka rok není žádným tajemstvím, že se Apple po dlouhých letech rozhodl udělat poměrně překvapivý krok v rámci svého automobilového infotainmentu CarPlay a přehrávání videí v něm. Zatímco doposud totiž bylo přehrávání videí přes CarPlay striktně tabu, s příchodem iOS 26 začíná kalifornský gigant pravidla nenápadně uvolňovat. Nově totiž systém technicky umožňuje přehrávání videa přímo na displeji auta. Má to však jeden zásadní háček.
Video ano, ale jen při stání
Novinka má fungovat poměrně jednoduše, kdy pokud auto stojí, může uživatel přes CarPlay sledovat video z iPhonu přímo na displeji infotainmentu. Jakmile se ale vůz rozjede, přehrávání se automaticky ukončí, aby nedošlo k rozptylování řidiče během jízdy.
Apple tuto funkci označuje jako „video in the car“ a poprvé ji zmínil už loni na svých vývojářských stránkách pro CarPlay na WWDC. Konkrétně má být vše postavené na AirPlay, díky kterému se video z iPhonu bezdrátově přenese přímo do auta. Cupertinský gigant zároveň vyzývá automobilky i vývojáře aplikací, aby novinku začali podporovat. A právě zde začíná být situace trochu komplikovanější.
Největší problém? Automobilky
Ačkoliv iOS 26 přehrávání videa technicky umožňuje, ve skutečnosti zatím funkce prakticky neexistuje. Důvod je jednoduchý – samotná podpora ze strany Apple sama o sobě nestačí. Každá automobilka totiž musí podporu videa v CarPlay explicitně povolit přímo ve svém infotainment systému. A právě tady je evidentně zatím velký problém. Žádný velký výrobce automobilů dosud veřejně nepotvrdil, že by podporu videí v CarPlay chystal. Jinými slovy, i když Apple dveře otevřel, zatím není moc kdo by jimi prošel.
Fotogalerie
Apple už funkci testuje
Určité náznaky ale přece jen existují. Apple například ve svém CarPlay Simulatoru pro Mac už delší dobu ukazuje, jak by celé řešení mohlo fungovat. Součástí simulátoru je dokonce aplikace Apple TV a nechybí ani možnost přehrávání některých videí ze Safari.
Zajímavé navíc je, že podle současných testů nemusí být podpora úplně univerzální. Video totiž v simulátoru funguje pouze při rozlišení 1920 × 1080 pixelů, což může naznačovat určité hardwarové požadavky na kompatibilní infotainmenty.
Revoluce možná přijde, ale ne hned
Co tedy říci závěrem? Hlavně to, že přestože Apple s iOS 26 udělal v oblasti CarPlay poměrně zásadní otočku, na masové rozšíření si zřejmě ještě nějakou dobu počkáme. Bez aktivní podpory automobilek totiž novinka zůstane jen zajímavou funkcí „na papíře“. Je však vidět, že Apple začíná CarPlay posouvat úplně novým směrem a pokud se výrobci aut postupně přidají, může být sledování videí při čekání v autě za pár let naprostou samozřejmostí. O to víc paradoxně nyní působí fakt, že se v minulosti v App Store již řada aplikací pro přehrávání videí v CarPlay objevila, ale Apple je prakticky okamžitě zablokoval. Nyní ale přichází s dost podobným řešením on sám, byť jeho podpora zatím vázne.