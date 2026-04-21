Tato oblíbená Apple aplikace se dočkala v CarPlay skvělého vylepšení! Podívejte se na naše screenshoty

Apple pokračuje v ladění své sportovní aplikace, přičemž tentokrát přidává dvě novinky, které sice na první pohled nepůsobí revolučně, ale v praxi za mě osobně dávají velký smysl. Apple Sports totiž nově ukazuje počasí pro závody Formule 1 a zároveň přináší menší widgety pro iPhone i CarPlay.
Právě počasí může být pro fanoušky formulí poměrně zajímavý detail, jelikož tento aspekt leckdy zcela zásadně ovlivňuje samotný závod. V aplikaci proto teď u jednotlivých Grand Prix uvidíte informace jako teplotu tratě, rychlost větru nebo další podmínky, které často rozhodují o tom, jak závod dopadne, respektive jakou strategii a tempo dané týmy zvolí.
Druhou novinkou jsou pak widgety. Apple přidává menší varianty, díky kterým si můžete výsledky oblíbených týmů a lig zobrazit prakticky kdekoliv a to nově i v CarPlay, který od iOS 26 podporuje widgetové rozhraní. Stačí přejet na dashboard a máte přehled o zápasech hned po ruce, což se v autě docela hodí. Apple zároveň láká i na blížící se Mistrovství světa ve fotbale 2026, které odstartuje 11. června. V aplikaci si už teď můžete sledovat oblíbené týmy a projít si základní skupiny.
Aktualizace přichází ve verzi 3.10 a zapadá do postupného rozšiřování aplikace, kterou Apple spustil v roce 2024. Ta dnes nabízí výsledky, statistiky i tabulky napříč řadou sportů od NFL přes NBA až právě po Formuli 1.
Nejde sice samozřejmě o změny, které by aplikaci otočily vzhůru nohama, ale o drobná vylepšení, dělají z aplikace čím dál tím použitelnější nástroj pro každodenní sledování sportu. Na Livesport sice zatím Apple Sports nemá, oblibu v ní však přeci jen nalézt lze.