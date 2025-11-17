Apple vydal v Česku novou sportovní aplikaci! Oproti Livesportu nabízí zásadní vychytávku

Apple si na dnešní sváteční den připravil pro své české uživatele vítanou novinku. Skrze tiskovou zprávu totiž před pár minutami oznámil, že aplikace Apple Sports coby bezplatná aplikace pro iPhone, která fanouškům nabízí přístup k výsledkům v reálném čase, ke statistikám a ke spoustě dalších věcí, je nově k dispozici v ještě více zemích napříč Evropou, včetně Česka. Aplikace je vytvořena s důrazem na rychlost i jednoduchost a díky přehlednému uživatelskému rozhraní navrženému Applem nabízí personalizovaný zážitek, který staví uživatelovy oblíbené ligy a týmy do centra dění. Fanoušci mohou snadno procházet jednotlivé výsledky, nadcházející zápasy a další informace, jako například statistiky jednotlivých týmů nebo informace o sestavách. Aplikace je k dispozici ke stažení v Česku na adrese App Store.
Aplikace Apple Sports umožňuje fanouškům přizpůsobit si uživatelský zážitek a sledovat své oblíbené týmy a ligy. Na domovské obrazovce jsou jednotlivé události a zápasy seskupeny podle lig a fanoušci si je mohou pomocí intuitivního ovládání seřadit tak, aby se jejich nejoblíbenější ligy zobrazovaly úplně nahoře. Oblíbené týmy se v aplikaci budou vždy zobrazovat úplně nahoře, což fanouškům zajistí okamžitý přístup k těm nejdůležitějším výsledkům a novinkám.
Fotogalerie
Díky živým aktivitám navíc aplikace Apple Sports dokáže zobrazovat nejaktuálnější informace i na zamknuté obrazovce iPhonu i na hodinkách Apple Watch a umožňuje plánování událostí předem. Sdílení pohlednic ze zápasů umožňuje fanouškům sdílet nadšení pro jakýkoli zápas napříč podporovanými ligami. Widgety nabídnou fanouškům možnost přizpůsobit si domovskou obrazovku iPhonu pomocí svých oblíbených týmů a lig. Kromě iPhonů budou widgety k dispozici také na iPadech a Macích, což zajistí fanouškům přístup k výsledkům a nadcházejícím zápasům svých oblíbených týmů a lig na ještě více platformách. Mimochodem, konkurenční Livesport v současnosti podporu živých aktivit nenabízí, takže jej v tomto směru Apple Sports překonává. Na druhou stranu, sportovní pokrytí Livesportu je oproti Apple Sports úplně jinde. Bude proto zajímavé sledovat, zda se kalifornský gigant rozhodne zabojovat a své sportovní pokrytí rozšíří.
„Fanoušci sportů si aplikaci Apple Sports velmi oblíbili a mohou tak snadno držet krok se svými oblíbenými týmy nebo ligami. Výsledky a statistiky jsou navíc k dispozici téměř okamžitě,“ vysvětluje Oliver Schusser, viceprezident Applu pro Apple TV, Apple Music, Sporty a Beats. „Jsme nadšení, že můžeme tuto bezplatnou aplikaci nabídnout ještě více fanouškům napříč Evropou.“
V současné době jsou v aplikaci Apple Sports k dispozici následující ligy:
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Liga mistrů (mužská i ženská)
- Konferenční liga
- EFL Championship
- Evropská liga
- Formule 1
- LaLiga
- Liga MX
- Ligue 1
- Ligue 2
- MLB
- MLS
- NASCAR
- NBA
- NCAA (mužský i ženský)
- NCAAF
- NFL
- NHL
- NWSL
- Premier League
- Primeira Liga
- Segunda División
- Serie A
- Serie B
- Tenis (mužský i ženský)
- WNBA