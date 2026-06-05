ChatGPT bude chytřejší než kdy dřív. OpenAI výrazně vylepšuje paměť a zpřístupní ji i zdarma

OpenAI oznámilo významné vylepšení jedné z nejzajímavějších funkcí ChatGPT – jeho paměti. Právě ta umožňuje chatbotovi pamatovat si informace o uživateli, jeho preference nebo dlouhodobé projekty a díky tomu vést přirozenější konverzace bez nutnosti vše neustále vysvětlovat od začátku. Nově má být tato schopnost ještě výrazně pokročilejší a vůbec poprvé zamíří také k uživatelům bez placeného předplatného.
Hlavní novinkou je přepracovaný systém takzvaného „dreamingu“, tedy mechanismu, který dokáže z jednotlivých vzpomínek vytvářet širší souvislosti a doplňovat kontext. Jinými slovy, ChatGPT už si nebude jen ukládat jednotlivé informace, ale bude je umět efektivněji propojovat a lépe chápat jejich význam v delším časovém horizontu.
Podle OpenAI byla dosavadní verze paměti limitována především správností uložených informací, jejich aktuálností a také nároky na výpočetní výkon. Nová architektura má všechny tyto problémy řešit a zároveň umožnit provoz ve výrazně větším měřítku.
Součástí změn je také přepracovaná stránka s přehledem paměti. Uživatelé zde nově uvidí souhrn toho, co si o nich ChatGPT pamatuje, budou moci jednotlivé informace upravovat, doplňovat nebo mazat a také určovat, jaká témata má chatbot v budoucnu aktivně zohledňovat.
OpenAI uvádí, že vylepšená paměť se zaměřuje především na tři oblasti. První je lepší zachování užitečného kontextu mezi jednotlivými konverzacemi. Druhou je přesnější respektování uživatelských preferencí a omezení. A třetí schopnost souvisí s plynutím času, díky čemuž by měl ChatGPT lépe rozpoznávat, které informace jsou stále relevantní a které už naopak zastaraly.
Dobrou zprávou je, že nové možnosti nebudou vyhrazeny jen platícím zákazníkům. OpenAI totiž výrazně snížilo výpočetní náročnost této technologie, údajně až pětinásobně. Díky tomu začne během následujících týdnů rozšiřovat paměť založenou na dreamingu také mezi uživatele bezplatné verze ChatGPT.
Majitelé předplatného Plus a Pro ve Spojených státech začnou vylepšenou paměť dostávat už ode dneška. Kromě nových funkcí se navíc dočkají i dvojnásobné kapacity pro ukládání vzpomínek.
Pokud se novinka osvědčí v praxi, může jít o jeden z nejdůležitějších kroků ve vývoji ChatGPT za poslední měsíce. Právě schopnost dlouhodobě si pamatovat uživatele a pracovat s jejich historií totiž představuje jednu z klíčových vlastností, která přibližuje dnešní AI asistentky k mnohem osobnějším a užitečnějším digitálním pomocníkům.