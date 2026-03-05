ChatGPT se mění! Nová verze GPT-5.3 Instant má skoncovat s trapnými frázemi i zbytečným moralizováním

Umělá inteligence bude zase o něco chytřejší. Společnost OpenAI totiž oznámila novou verzi svého chatbota ChatGPT. Nová verze nese označení GPT-5.3 Instant. A má přinést jak přesnější odpovědi, tak lepší práci v kontextu a samozřejmě přirozenější „konverzační styl“.
Podle OpenAI reaguje tato aktualizace na stížnosti uživatelů, které směřovaly k tónu a plynulosti odpovědí. Předchozí verze GPT-5.2 Instant byla kritizována za podivný styl komunikace, příliš dramatické formulace nebo přehnané předpoklady o úmyslech a emocích tázajícího se uživatele. Nový model má působit přirozeněji. Zmizet by měly vlezlé fráze typu „Zastav se a nadechni se.“
Změny nastane i při práci s tématy na „citlivější notu“. GPT-5.2 Instant podle diskuzí někdy odmítal odpovědět i na zcela obyčejné otázky. Případně (když už odpověděl) reagoval přehnaně opatrné či se snažil moralizovat. GPT-5.3 Instant má počet neodůvodněných odmítnutí snížit a vyhnout se přehnaným varováním a vlezlému moralizování, když k tomu skutečně není žádný důvod.
Dalším vylepšením je kvalitnější práce s informacemi z webu. OpenAI uvádí, že model lépe kombinuje externí zdroje se svými interními znalostmi. Umělá inteligence se neustále vyvíjí. Ačkoli používám jiný AI model, diskuze ohledně nespokojenosti s verzí 5.2 jsem zaznamenal. Jelikož se modely neustále předhánějí, měla by si společnost OpenAI dát záležet. Jaký model používáte vy?