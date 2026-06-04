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Siri z iOS 27 – To hlavní, co byste o ní měli před představením vědět

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
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Historicky největší proměna Siri je na spadnutí. Operační systémy iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 poprvé v historii nabídnou Siri jako samostatnou dedikovanou aplikaci. Apple k tomuto kroku přistupuje proto, že se z jeho asistenta stává plnohodnotný chatbot schopný konkurovat nástrojům jako ChatGPT nebo Claude.

iPhone Siri Glow

Umělá inteligence s osobním kontextem

Nová Siri bude hluboce integrovaná do celého systému, což jí umožní pracovat s informacemi přímo z vašeho zařízení. Získá přístup k e-mailům, textovým zprávám, fotografiím, kalendáři či poznámkám, díky čemuž dokáže pochopit osobní kontext každého uživatele.

Siri tak zvládne nejen vyhledávat na webu, rešeršovat dokumenty a generovat texty či obrázky, ale také psát e-maily na základě vašich dat nebo ovládat pokročilé funkce zařízení. Propojena bude napříč nativními aplikacemi jako Zprávy, Fotky či Apple TV.

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Známý design v temných barvách

Samotná aplikace svým rozložením připomene populární konkurenční chatboty. Konverzace bude možné vést textem i hlasem, přičemž úvodní obrazovce dominuje zadávací řádek doplněný o ikonu kancelářské sponky pro nahrávání souborů a PDF. Historie chatů se přehledně uspořádá do seznamu nebo karet, kde bude možné v konverzaci kdykoliv pokračovat. Celé rozhraní se navíc zahalí do temných tónů s jemnými barevnými akcenty, což naznačuje i grafika k blížící se konferenci WWDC 2026, kde Apple tuto novinku v pondělí 8. června oficiálně odhalí.

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Osobně považuji vytvoření samostatné aplikace pro Siri za přiznání Applu, že dosavadní koncept pouhého hlasového vyskakování na displeji byl pro éru pokročilé AI zkrátka zastaralý. A doufám, že is veškeré vymoženosti, o kterých dlouhé měsíce čteme, užijeme i u nás.

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Diskuze
iOS 27

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