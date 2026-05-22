Přinese iOS 27 konečně českou Siri? Naděje tu je, ale raději kroťte očekávání

Na českou Siri čekají tuzemští uživatelé Apple už spoustu let. S trochou nadsázky se mi skoro až chce napsat, že tak dlouho, že se z toho postupem času stalo takové malé jablečné evergreen téma. V minulosti sice jsme viděli řadu náznaků, spekulací i drobných stop v systému, které vždy na chvíli rozvířily naději, že se Apple konečně rozhýbal. Jenže výsledek je zatím pořád stejný. Siri česky stále neumí a Češi se musí dál spoléhat na angličtinu nebo jiné podporované jazyky. S příchodem iOS 27 se ale tahle otázka znovu vrací na stůl.
Důvodem je hlavně očekávané propojení umělé inteligence Applu s Googlem, který má dodat své modely pohánějící mimo jiné Gemini. Právě ty by měly Siri dodat výrazně širší znalosti a schopnosti, než jaké má dnes. A protože Gemini češtinu zvládá, nabízí se logická otázka, zda by díky tomu nemohla konečně česky mluvit i Siri. Teoreticky by to smysl dávalo. Pokud Apple využije jazykově silnější model, jedna z největších překážek u menších jazyků by mohla alespoň částečně padnout.
Jenže brát to jako hotovou věc by bylo hodně odvážné. Stačí se podívat na současné propojení Siri s ChatGPT v rámci Apple Intelligence. ChatGPT česky umí velmi dobře, ale že by díky tomu šla Siri v češtině pohodlně a přirozeně používat, to se říci nedá. Nějakým způsobem sice lze systém přenastavit tak, aby se čeština do hry dostala, jenže nejde o oficiální ani stabilní řešení. Nastavení se navíc umí vyresetovat, takže z toho rozhodně nelze vyvozovat, že Siri česky umí jen proto, že češtinu zvládá napojený AI model.
Ve výsledku tak bude všechno záležet hlavně na Applu. Ne na Googlu, ne na Gemini, ale na tom, jak moc bude Apple ochotný otevřít nové schopnosti Siri dalším jazykům a regionům. A upřímně řečeno, v redakci bychom na češtinu v iOS 27 zatím úplně nevsázeli. Ne proto, že by byla technicky nemožná, ale proto, že Apple je v podobných věcech dlouhodobě velmi opatrný.
Naznačují to i nedávné informace k novinkám ve Zpřístupnění pro iOS 27. Apple v poznámkách pod čarou uvádí, že nové hlasové ovládání využívající Apple Intelligence bude dostupné v angličtině v USA, Kanadě, Velké Británii a Austrálii. Automaticky generované titulky pak mají zpočátku fungovat jen v angličtině v USA a Kanadě. To úplně nevypadá jako svět, ve kterém jazykové bariéry ze dne na den mizí jen díky novému AI modelu. Vždyť podporu evidentně dostává jen jeden jazyk, přestože Apple Intelligence jako takovou podporuje již poměrně široké spektrum jazyků.
Česká Siri by byla naprosto skvělá zpráva a pro spoustu tuzemských uživatelů možná jedna z největších novinek posledních let. Zároveň je ale potřeba počítat i s tím, že pokud by čeština dorazila, nemusí automaticky znamenat plnou podporu všech funkcí. Klidně se může stát, že některé schopnosti budou dostupné jen v angličtině, jiné dorazí později a část se k nám nedostane vůbec.
Naděje tu tedy je, ale je třeba ji vnímat takovou, jaká je – tedy spíše malá. iOS 27 může Siri posunout výrazně dopředu a spojení s Googlem tomu rozhodně nahrává. Jestli se ale mezi podporované jazyky konečně dostane i čeština, zůstává otázkou. Dokud tedy Apple na WWDC jasně neřekne opak, asi bych čekal spíš příjemné překvapení než jistotu, se kterou má smysl počítat.