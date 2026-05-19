Apple nečekaně odhalil první novinky z iOS 27!

Apple před malou chvílí překvapil svět odhalením prvních novinek pro chystaný iOS 27, který si svou oficiální premiéru odbude teprve 8. června na úvodní Keynote WWDC. Do světa totiž vypustil tiskovou zprávu, která odhaluje řadu novinek v rámci zpřístupnění, jejichž nasazení je dle slov Applu plánováno „později v tomto roce“, což odpovídá právě načasování na iOS 27. A nutno navíc podotknout, že se jedná o novinky opravdu zajímavé a to i díky zásadnímu zapojení Apple Intelligence.
Fotogalerie
Apple Intelligence mění pravidla hry
Hlavní roli v celé novince hraje Apple Intelligence, která se postupně propisuje napříč systémem a právě díky ní dostávají funkce jako VoiceOver, lupa nebo Voice Control úplně nové schopnosti.
Například VoiceOver nově zvládne mnohem detailněji popisovat obrázky, dokumenty nebo třeba účtenky. A nejde jen o statický popis, ale o popis řady detailů, na které se uživatel se může doptávat vlastním jazykem. AI tedy bude v tomto směru opravdu užitečná, protože dokáže lépe přiblížit danou věc uživateli. Stejně tak i lupa přebírá schopnosti vizuálního popisu a přidává k tomu hlasové ovládání. Stačí říct „přiblížit“ nebo „zapnout svítilnu“ a systém reaguje.
Ovládání hlasem konečně dává smysl
Velký posun přichází i u Voice Control. Ten nově rozumí přirozenému jazyku, takže už není potřeba učit se přesné názvy tlačítek nebo jejich pozice. Jednoduše řečeno, místo hledání „Button 3“ řeknete „klepni na fialovou složku“ a hotovo. V praxi to znamená, že i aplikace, které nejsou perfektně optimalizované pro přístupnost, se stávají výrazně použitelnější.
Titulky úplně pro všechno
Apple se pustil i do oblasti, která byla dlouhodobě trochu opomíjená – konkrétně do automaticky generovaných titulků. iPhone, iPad nebo Mac tak začnou od podzimu nově vytvářet titulky i pro videa, která je vůbec nemají, ať už jde o video od rodiny, nebo obsah z internetu. Vše běží přímo na zařízení, takže zůstává zachováno soukromí.
Vision Pro jako ovladač vozíku
Možná nejzajímavější novinkou je pak propojení Apple Vision Pro s elektrickými vozíky, kdy díky přesnému sledování očí je možné vozík ovládat bez nutnosti joysticku. Pro část uživatelů to může znamenat zásadní změnu v samostatnosti. Zdá se tedy, že Apple nově s Vision Pro míří nejen na technologické nadšence, ale i na uživatele, kteří potřebují nástroj, který má reálný dopad na život.
Novinky, které dávají smysl
Apple přidává i další drobnosti, které ale v součtu tvoří velmi silný celek. V plánu je například lepší podpora naslouchátek, větší text v tvOS, rozpoznávání jména ve více než 50 jazycích nebo třeba možnost přidat tlumočníka do FaceTime hovoru.
Když tedy v minulosti Tim Cook mluvil o tom, že Apple bere přístupnost vážně, nebyla to v žádném případě prázdná slova. Tyto novinky totiž jasně ukazují, že firma jde mnohem dál než konkurence a přístupnost nebere jako „povinnou funkci“, ale jako klíčovou součást produktu. A s nástupem Apple Intelligence to začíná dávat ještě větší smysl. Funkce, které dříve působily spíš jako doplněk, se najednou mění v plnohodnotné nástroje, které mohou reálně pomáhat.