iOS 27 přinese automaticky navrhované Genmoji

Apple plánuje v iOS 27 představit další zajímavou novinku pro svou funkci Genmoji. Podle informací z pravidelného zpravodaje Power On od Marka Gurmana z Bloombergu se uživatelé dočkají automaticky navrhovaných vlastních emotikonů, které systém vytvoří přímo na základě vaší knihovny fotek a historie psaní na klávesnici.
Od textových příkazů k chytrým návrhům
Funkce Genmoji si odbyla svou velkou premiéru už v systému iOS 18.2 jako součást první vlny Apple Intelligence. Původní koncept byl velmi jednoduchý, kdy uživatelé zadali krátký textový příkaz a systém se pokusil vygenerovat obrázek ve stylu klasického smajlíka. V loňském iOS 26 pak Apple možnosti výrazně rozšířil o hlubší přizpůsobení a schopnost mísit dva různé emotikony dohromady.
Fotogalerie
Nyní chce jít jablečná společnost ještě dál. V nastavení klávesnice pro iOS 27 a iPadOS 27 se objeví nový přepínač pro navrhované Genmoji. Pokud umělá inteligence dokáže správně pochopit kontext probíhající konverzace a nabídne skutečně relevantní obrázky místo náhodných výtvorů, mohla by to být poměrně zábavná a populární funkce.
Generování obsahu na základě osobních fotografií a historie psaní může u mnoha lidí přirozeně vzbudit určité obavy o soukromí. Apple si je toho naštěstí plně vědom, a proto bude tato nová schopnost zcela volitelná a uživatelé ji budou moci kdykoliv jednoduše vypnout. Zatím není úplně jasné, zda se bude Genmoji v iOS 27 i nadále spoléhat výhradně na modely běžící přímo v zařízení, ale absence jakýchkoliv zpráv o vylepšení cloudového obrazového modelu tomu poměrně silně napovídá.
Podle mě je automatické navrhování emotikonů na základě osobních fotek a zvyklostí při psaní trochu dvousečná zbraň. Na jednu stranu to může přinést trefné reakce při chatování s přáteli, na druhou stranu to v lidech nepochybně vyvolá onen mírně nepříjemný pocit, že je telefon neustále sleduje.