iOS 27 výrazně změní foťák i Safari! Tyto novinky se chystají na iPhone

Zdá se, že Apple u iOS 27 konečně vyslyšel něco, po čem uživatelé volají roky. A tentokrát nejde o žádnou drobnost, ale o poměrně zásadní změnu v jedné z nejpoužívanějších aplikací vůbec. Podle informací z Bloomberg totiž Apple plánuje kompletně přepracovat aplikaci fotoaparátu v systému iOS 27, přičemž nově si ji budete moci upravit přesně podle sebe. Ovládací prvky jako blesk, expozice, časovač nebo třeba rozlišení si tak konečně jednoduše poskládáte do horní části aplikace tak, jak vám vyhovuje.
Apple přitom údajně nechce úplně rozbít to, na co jsou lidé zvyklí. Základní rozhraní tedy zůstane, ale vedle něj přibude pokročilý režim, který cílí spíš na náročnější uživatele. Každý režim, ať už focení nebo video, si navíc ponese vlastní sadu prvků. Dorazit má i speciální režim napojený na Siri, který má využívat vizuální inteligenci a lépe chápat, co vlastně fotíte.
Koncept iOS 27
Změny pro Safari i Počasí
Změny ale nekončí u foťáku. Prohlížeč Safari má dostat novou úvodní stránku s přehlednějším přepínáním mezi oblíbenými položkami, historií nebo seznamem ke čtení. Apple tak trochu couvá zpět a znovu sjednocuje prvky, které v rámci designu Liquid Glass dříve rozdělil, což je vcelku zajímavé. Pokud to ale uživatelský komfort zvýší, jednu se bezesporu o správnou cestu. Úpravy čekají i aplikaci Počasí, kde přibude nový panel pro rychlé přepínání mezi teplotou, deštěm nebo větrem, což by mělo celkové používání zpříjemnit.
Zajímavé je i to, že Apple sahá do samotného systému. V aplikacích jako Apple Music nebo Podcasty má znovu spojit vyhledávání s navigací, což je krok zpět k jednoduššímu a přehlednějšímu ovládání. Přibudou také nové animace klávesnice a dokonce i tlačítka zpět a znovu při úpravě plochy.
Oficiální představení proběhne na WWDC 2026 už 8. června a pokud se tyto změny potvrdí, iOS 27 by mohl být jednou z verzí, které sice nepůsobí revolučně na první pohled, ale v každodenním používání dokáží právě tyto drobnosti dost potěšit.