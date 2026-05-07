Apple vám dá na výběr! iOS 27 má pustit do Apple Intelligence i Gemini a Claude

Apple v další velké aktualizaci výrazně rozvolní to, jak bude fungovat jeho vlastní umělá inteligence. Podle Bloombergu totiž iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 umožní uživatelům nastavit si jako výchozí AI i služby třetích stran, díky čemuž tak už nebude třeba spoléhat jen na ChatGPT v roli alternativy pohánějící některé části Apple Intelligence, ale o širší ekosystém možností.
V praxi to znamená, že Apple Intelligence se otevře vedle ChatGPT pro modely jako Google Gemini nebo Claude. Uživatel si tak bude moct vybrat, jaký AI systém bude používat třeba ve Writing Tools, Image Playground nebo přímo v rámci Siri.
Apple přitom už dnes s ChatGPT spolupracuje v rámci iOS 26, kde funguje jako alternativa pro Siri nebo generování textů a obrázků. Nově ale půjde ještě dál, kdy AI nebude jen „doplněk“, ale plnohodnotná volba, kterou si nastavíte podle vlastních preferencí.
Zajímavé je i to, že Apple údajně počítá s rozšířením přes tzv. „Extensions“, které umožní aplikacím nabízet vlastní generativní modely přímo v systému. Jinými slovy, AI se začne víc rozplývat napříč celým systémem, místo aby byla uzavřená v jedné aplikaci. Součástí změn má být i práce s hlasy Siri. Pokud odpověď přijde od jiného AI modelu, systém to má dát najevo jiným hlasem, aby bylo jasné, kdo vlastně mluví. Apple tím v podstatě řeší transparentnost v době, kdy se hranice mezi asistenty a chatboty čím dál víc stírají.
Apple tak evidentně chystá zajímavý krok směrem k otevřenějšímu ekosystému, i když to u něj není úplně typické. Na druhou stranu je zjevné, že v AI závodu už nestačí mít jen jednu vlastní cestu. A pokud tato novinka přinese mimo jiné i zásadní rozšíření podporovaných jazyků, je to jen a jen dobře.