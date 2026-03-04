Servery pro Apple Intelligence prý leží ladem. Apple má využívat jen zlomek kapacity

Když společnost Apple v loňském roce představila koncept Private Cloud Compute, působilo to jako jasný vzkaz: umělá inteligence poběží na vlastních serverech, pod plnou kontrolou Applu a s maximálním důrazem na soukromí. Jenže realita může být složitější.
Podle informací serveru The Information dnes Apple využívá v průměru jen asi 10 % kapacity této infrastruktury. Některé již vyrobené servery mají dokonce údajně ležet nevyužité ve skladech. A přiznám se, že tohle mě překvapilo, protože jsem byla přesvědčená o tom, že Apple si obvykle dává velký pozor na to, aby hardware i investice dávaly ekonomický smysl.
Private Cloud Compute není tak silný, jak by bylo potřeba
Private Cloud Compute měl být základním stavebním kamenem pro běh Apple Intelligence. Servery jsou údajně postavené na upravených čipech Apple Silicon, konkrétně na modifikovaných verzích M2 Ultra. Problém je, že současná generace těchto čipů podle dostupných informací nestačí na provoz nejmodernějších jazykových modelů. A právě ty mají být základem nové generace Siri. Například modely jako Gemini vyžadují obrovský výpočetní výkon a infrastrukturu optimalizovanou přímo pro masivní LLM provoz. A zde má Apple zřejmě limity.
Google jako řešení?
Už dříve se objevily zprávy, že Apple jedná s Googlem o hostování nové Siri v jejich datových centrech. Aktuální informace naznačují, že jednání jsou pokročilá a Google by mohl provozovat servery pro Siri přímo ve svých centrech – při zachování přísných standardů ochrany soukromí. Není to úplně bezprecedentní krok. Část služeb iCloudu už dnes běží na Google Cloud infrastruktuře. Přesto jde o zajímavý posun. Apple dlouhodobě staví svou značku na kontrole nad hardwarem i softwarem. Pokud teď sáhne po externím řešení, bude to spíš pragmatické rozhodnutí než ideologické. Osobně mi to připadá jako ukázka toho, jak rychle se AI prostředí mění. To, co dává smysl jeden rok, může být o rok později nedostatečné.
Nesoudržná infrastruktura
Zpráva zároveň popisuje širší problém – cloudová infrastruktura Applu je údajně roztříštěná. Různé týmy provozují vlastní technologie odděleně namísto toho, aby existoval jeden centralizovaný systém. To vede k paradoxní situaci, kdy část serverů zahálí, zatímco jiné týmy by kapacitu potřebovaly, ale nemají k ní přístup. Finanční oddělení má být podle zdrojů dlouhodobě frustrované z duplicitních nákladů, zároveň ale chybí ochota investovat miliardy dolarů do kompletního sjednocení systému.
Neúspěšná Apple Intelligence?
Dalším faktorem je samotné využití AI funkcí. První vlna Apple Intelligence údajně nepřinesla tak vysoký zájem, jak firma očekávala. To staví masivní investice do Private Cloud Compute do poněkud nepříjemného světla. Apple sice počítá s tím, že nová generace Siri chatbotu zájem výrazně zvýší, jenže současná infrastruktura na to podle všeho není připravena. Další věc je, že ne všechny funkce budou dostupné ve všech oblastech.
Jestli Apple nakonec více vsadí na spolupráci s Googlem, nebo masivně investuje do vlastního řešení, ukážou příští roky. Jedno je ale jisté: éra, kdy si Apple mohl všechno vyřešit „po svém“ bez kompromisů, je v oblasti AI možná u konce.