Apple konečně přidá plyn. Nová Siri má letos změnit celý Apple ekosystém

Po více než roce od uvedení Apple Intelligence se může zdát, že Apple v oblasti umělé inteligence postupuje spíše opatrným tempem. Nových funkcí zatím přibylo jen minimum – zmínit lze například AutoMix v Apple Music nebo Workout Buddy na Apple Watch. Podle nejnovějších informací se ale právě letos chystá výraznější změna.
Jak ve svém newsletteru Power On uvádí Mark Gurman, Apple plánuje „hlubokou integraci“ nové verze Siri, která bude postavena na technologii Gemini, napříč klíčovými systémovými aplikacemi.
Ještě nedávno měl Apple ambicióznější plány. Pracoval například na projektu World Knowledge Answers, který měl konkurovat nástrojům typu ChatGPT nebo Perplexity. Tento projekt byl však podle Gurmana utlumen a Apple se nyní soustředí spíše na nahrazení stávajících řešení právě technologií Gemini od společnosti Google.
Podobný osud potkal i další iniciativy. Apple měl v plánu kompletní AI přestavbu prohlížeče Safari, která měla dorazit v roce 2026 a zaměřit se například na ověřování důvěryhodnosti zdrojů či porovnávání informací z více míst. Tyto práce jsou nyní pozastaveny, byť existuje šance, že se k nim firma vrátí ještě před konferencí WWDC 2026. „Na rýsovacím prkně“ se podle Gurmana znovu ocitly i AI funkce pro oblast zdraví.
Apple původně zvažoval samostatné chatboty v aplikacích jako Safari, Hudba, TV nebo Zdraví. Po odchodu Johna Giannandrey, bývalého šéfa AI strategie, se ale přiklání k jednotnějšímu řešení. Nová Siri má být integrována přímo do klíčových aplikací a stát se jejich přirozenou součástí, nikoli odděleným nástrojem.
Konkrétní podoba zatím není známá, ale Gurman naznačuje, že představení nové Siri může přijít už příští měsíc. Rok 2026 tak má potenciál stát se pro Apple Intelligence konečně tím zlomovým.