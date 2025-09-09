Apple chystá vlastní AI vyhledávač, který má způsobit revoluci na internetu!

Není tajemství, že Apple Intelligence má velmi pomalý rozjezd. A s kritikou se potýká i zastaralá Siri. Ovšem podle nejnovějších zpráv má Apple v plánu dohnat konkurenci rychleji, než se čekalo. Společnost totiž pracuje na novém generativním AI vyhledávači, který má konkurovat Perplexity či ChatGPT. Bloomberg už minulý měsíc informoval o vzniku nové interní skupiny s názvem Answers, Knowledge, and Information, která má za cíl vyvinout vlastní odpovědní engine. Nyní Mark Gurman ve svém newsletteru Power On uvádí, že tento produkt by se mohl objevit už v březnu příštího roku.
Fotogalerie
Nový nástroj nese pracovní označení World Knowledge Answers (WKA) a má být součástí připravované velké aktualizace Siri. Uživatelé by díky němu měli dostávat komplexní shrnutí výsledků z webu, a to ve formě textu, obrázků, videí či jiných informací. Na rozdíl od tradičního vyhledávání se má zaměřit na jasné a srozumitelné odpovědi. Při startu bude WKA dostupné pouze přes Siri, později by se však mělo integrovat také do Safari či Spotlightu. Pokud se skutečně podaří spustit produkt už v březnu, půjde o překvapivě rychlý posun, protože vývoj začal teprve před pár měsíci. Apple stále interně zvažuje, zda pro svůj nový systém využije vlastní jazykové modely, nebo sáhne po řešeních od partnerů, jako jsou Google, Anthropic či OpenAI. Tato debata ale podle všeho plánované uvedení neohrozí. Pokud vše půjde podle očekávání, už během jara by mohli uživatelé poprvé vyzkoušet zcela nový vyhledávací nástroj přímo zabudovaný do Siri.