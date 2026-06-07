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To nejlepší, co dorazilo na HBO Max za minulý týden

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A. Amaya Tomanová
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Seznam

Panenky na útěku

Nespoutaná Jamie a její plachá kamarádka Marian vyrážejí na road trip do Tallahassee za novým začátkem, ale zkříží jim cestu nešikovní zločinci.

Kika

Těhotná Kika po smrti partnera řeší jediné: vydržet a rychle vydělat. Nečekaně jí pomůžou špinavé prádlo, hračky i neurotičtí rodiče.

John Johnson: Symfonie

Ve svém prvním komediálním speciálu na HBO nabízí Josh Johnson svůj osobitý pohled na rodinu, víru i vztahy.

Westhampton

Filmař poznamenaný nehodou ze školy se vrací domů, aby čelil přátelům, kterým zničil život.

Joe Baby

Vymahač peněz pro soukromého detektiva hledá 10 milionů z realitního podvodu, ale brzy se ocitne v nebezpečné síti zločinu a korupce.

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