To nejlepší, co dorazilo na HBO Max za minulý týden

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Seznam
Panenky na útěku
Nespoutaná Jamie a její plachá kamarádka Marian vyrážejí na road trip do Tallahassee za novým začátkem, ale zkříží jim cestu nešikovní zločinci.
Kika
Těhotná Kika po smrti partnera řeší jediné: vydržet a rychle vydělat. Nečekaně jí pomůžou špinavé prádlo, hračky i neurotičtí rodiče.
John Johnson: Symfonie
Ve svém prvním komediálním speciálu na HBO nabízí Josh Johnson svůj osobitý pohled na rodinu, víru i vztahy.
Westhampton
Filmař poznamenaný nehodou ze školy se vrací domů, aby čelil přátelům, kterým zničil život.
Joe Baby
Vymahač peněz pro soukromého detektiva hledá 10 milionů z realitního podvodu, ale brzy se ocitne v nebezpečné síti zločinu a korupce.