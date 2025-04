Apple Intelligence v ČR: Má smysl ji na iPhone vyzkoušet?

V pondělí dorazila do Evropské unie coby součást iOS 18.4 po mnoha měsících čekání Apple Intelligence, respektive pak její první funkce. Ty si sice zatím s češtinou nerozumí, nicméně ovládáte-li alespoň základně angličtinu, potažmo jiné podporované jazyky, není problém si některé její funkce vyzkoušet tak, že svůj iPhone 15 Pro či novější přenastavíte jazykově právě na podporovaný jazyk. Pokud vásApple Intelligence tak úplně neláká a vy stále nevíte, zda má smysl si ji zaktivovat, potažmo vyzkoušet, v následujících řádcích se vám pokusíme odpovědět.

Jak zaznělo výše, pro aktivaci Apple Intelligence v České republice stačí nastavit preferovaný jazyk v telefonu na některý z podporovaných, například angličtinu. Jakmile tak učiníte a váš telefon se přenastaví, stačí už jen v nastavení telefonu Apple Intelligence zapnout, následně chvíli počkat na stažení všech potřebných dodatečných souborů a pak už může veškerá zábava začít. Tedy, jde-li o zábavě vůbec mluvit.

Genmoji a Image Playground

Pokud si potrpíte na AI generované obrázky, budou pro vás jistě Genmoji a Image Playground zajímavými prvky systému. Zatímco první funkce je zjednodušeně řečeno generátor emoji, které můžete následně posílat vašim kontaktům ať už jako emoji či obrázek, druhá funkce je – jak už její název napovídá – jakýmsi obrázkovým hřištěm, na kterém si můžete vyzkoušet generování nejrůznějších větších obrázků. V obou případech je funkčnost bezproblémová a musím říci, že i výsledky nevypadají vůbec špatně.

Háček je ale v tom, že pokud člověku není 10 let, myslím si, že jej blbnutí s generováním obrázků nebude bavit příliš dlouho a to i přes velmi slušnou kvalitu. Pominu-li ale tento můj názor, zde si Apple pochvalu asi zaslouží. Generování probíhá rychle (rychleji než například v ChatGPT) a generátory pochopí i jednoduchou angličtinu. Chce-li se tedy člověk zabavit a má v podobných blbinkách oblibu, zde bude spokojen.

Visual Intelligence

Pro mě osobně podstatně zajímavější vychytávka než dvojice výše zmíněných – tedy do chvíle, než si člověk uvědomí, že se jedná vlastně jen o integrovaný ChatGPT a Google Lens. Jak už tedy asi tušíte, jedná se o funkci, která vám umožňuje přes fotoaparát zachytit například květinu, ovoce, auto, obchod či cokoliv jiného a o tom si rychle nechat najít dodatečné informace, potažmo si skrze ChatGPT nechat vygenerovat slovní popis toho, na co se vlastně díváte. Zejména v kombinaci s tlačítkem Ovládání fotoaparátu z iPhonu 16 (Pro) se jedná o opravdu hezkou funkci, která funguje spolehlivě a která dokáže zaujmout.

Háček je však v tom, že se ve výsledku nejedná o nic nového. Slovní popis objektu na snímku vám totiž dokáže vygenerovat i nativní aplikace ChatGPT (a to navíc v češtině), přičemž vyhledat dodatečné informace o objektu z hledáčku zase zvládnete přes funkci Google Lens, která je integrovaná v aplikaci Google. I zde se navíc bavíme o tom, že výsledky budou primárně v češtině, zatímco Apple Intelligence ráda vyhledává i v zahraničních zdrojích. Navíc je legrace, že Apple Intelligence občas „ujede oko“ a ze snímku vám vytáhne informace o věcech, které jste vůbec nechtěli. Například chcete informace o stromu, ale AI se vám rozpovídá o firmě v pozadí.

Vyčistit nechtěné objekty z fotek

Tuto funkci si lze užít bez jakéhokoliv přenastavení iPhonu. Jinými slovy, máte-li primární jazyk nastavený na češtinu či slovenštinu, v nativním editoru fotek tuto funkci uvidíte. Její hodnocení je pak svým způsobem taktéž velký oříšek. To proto, že výsledky této funkce jsou opravdu rozličné, jelikož zatímco občas dokáže AI vymazat nechtěný objekt ze snímku naprosto dokonale, že člověk skoro až nechápe, jak kvalitně to bylo možné, jinde je naopak schopná AI snímek doslova zprznit. A to bohužel i snímky, které se leckdy zdají být nezprznitelné, jelikož na nich například odstraňujete výrazné objekty na jednolitém pozadí. Ani zde se tedy nedá hovořit o revoluci – tím spíš, když v App Store či na webu najdete aplikace, které podobné věci zvládají dlouhodobě.

Rozdělování mailů do složek

Možná nejzajímavější součástí Apple Intelligence je tak ve výsledku „nudné“ složkování příchozí pošty v aplikaci Mail. Ta se řadí do několika složek, díky čemuž si tak vy můžete udělat v mailech velmi dobrý obrázek a procházet například jen ty složky, které zrovna potřebujete, protože jsou pro vás v danou chvíli důležité. Musím říci, že samotné rozdělování je velmi spolehlivé a tedy i skvěle funkční. Na druhou stranu, nemyslím si, že je složkování něčím, co by bylo vyloženě revoluční záležitostí, kterou by jiné mailové klienty, byť možná trochu méně spolehlivě, nezvládaly.

A to je vše, přátelé …

Ačkoliv bych moc rád o využití Apple Intelligence v České republice napsal daleko víc, pravdou je, že toho vlastně víc napsat ani nejde. To proto, že zde funkce, které máme k dispozici, tak nějak končí. Pokud totiž nevyužíváte telefon kompletně v angličtině a to opravdu se vším všudy (tedy včetně komunikace, notifikací z aplikací a tak podobně), nemáte Apple Intelligenci vlastně co víc využít.

Souhrny notifikací si totiž nečekaně nerozumí s příjmem českých textů, souhrny článků či mailů vám taky češtinu či slovenštinu nepřelouskají a na AI návrhy odpovědí v mailech, popřípadě přeformulování vašich slov a tak podobně můžete taktéž v češtině zapomenout. Skoro se mi tak až chce říci, že zatím není o co stát a pokud jste se doteď do vyzkoušení si Apple Intelligence nedokopali, ve výsledku vám to vadit nemusí. Sám totiž upřímně nevím, jak dlouho, respektive zda vůbec ji budu využívat, když se ve výsledku jedná jen o Applovské verze roky dostupných řešení. .