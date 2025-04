Chystá se spuštění Apple Intelligence v češtině? iOS 18.4 to naznačuje!

Včera vydaný iOS 18.4 nepřinesl jen nové emoji, úpravy ve stavovém řádku či třeba možnost volby výchozí navigační aplikace. V této verzi iOS totiž dorazila do Evropské unie na iPhony po dlouhém čekání konečně podpora Apple Intelligence. Háček je sice v tom, že máte-li iPhone nastavený v češtině, je využitelnost Apple Intelligence naprosto mizivá, jelikož máte v takovém případě k dispozici jen funkci Vyčistit v nativním editoru fotek, nicméně zdá se, že od spuštění Apple Intelligence v češtině (nebo minimálně její části) nemusí být až tak daleko.

Že by se tak mohlo stát naznačuje poměrně velké množství do češtiny přeložených částí ve funkcích Apple Intelligence. Tyto překlady si můžete prohlédnout v galerii níže, přičemž je možné, že jich v systému najdete ještě podstatně víc a my v redakci na ně při testování Apple Intelligence ještě nenarazili. Nicméně i těch pár věcí je poměrně zajímavých a naznačuje, že se alespoň zčásti na české verzi Apple Intelligence pracuje. Pro úplnost už jen dodám, že mám telefon nastavený na region Česko a mám v něm jako primární jazyk britskou angličtinu, jako sekundární pak češtinu. Pokud vás pak tématika Apple Intelligence zajímá více, v nadcházejících dnech na našem magazínu naleznete další články, které jí poodhalí.