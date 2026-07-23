Vývoj pro iOS se zrychluje. Claude Code dokáže sám spouštět a testovat aplikace v simulátoru

Společnost Anthropic uvolnila významnou aktualizaci své desktopové aplikace Claude Code pro macOS. V rámci veřejné beta verze přináší přímé propojení s oficiálním iOS Simulátorem od Applu, což vývojářům výrazně usnadní ladění i celkový vývoj aplikací.
Ovládání bez nutnosti speciálních oprávnění
Jakmile dostane Claude Code pokyn k sestavení nebo kontrole projektu, dokáže aplikaci spustit přímo v okně simulátoru. Umělá inteligence pak běh aplikace sledovat živě, sama s ní interaktivně pracovat a postupně upravovat kód až do úplného dokončení projektu. Vývojáři přitom mohou se simulátorem souběžně pracovat i sami.
Velkou výhodou je, že Claude řídí simulátor zcela napřímo. Nepotřebuje tak běžné funkce pro celkové řízení počítače ani hluboká oprávnění systému macOS pro přístupnost či nahrávání obrazovky. Snímky obrazovky virtuálního zařízení se však během procesu odesílají na servery Anthropicu. Společnost proto doporučuje, aby se uživatelé v prostředí simulátoru nepřihlašovali ke svým reálným účtům.
Tato novinka je dostupná v lokálních relacích aplikace Claude Code Desktop na Macu a pro své fungování vyžaduje nainstalované prostředí Xcode s platformou iOS. Na poli AI je neustále rušno. Včera například Google vydal nově verze své Gemini, byť šlo pouze o základní verze a nikoli verze Pro, od které jsou poměrně velká očekávání.