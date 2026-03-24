Umělá inteligence od Anthropic už dokáže sama ovládat váš Mac jako člověk!

Anthropic opět posouvá možnosti své umělé inteligence Claude na zcela novou úroveň, která by se navíc nyní mohla opravdu líbit uživatelům Applu. Před pár hodinami totiž společnost představila nové funkce Claude Code a Claude Cowork, které dokážou ovládat Mac, i když u něj právě nejste, a vykonávat zadané úkoly, aniž byste museli sedět u obrazovky.
Fotogalerie
Princip je přitom jednoduchý a zároveň docela působivý. Když Claude nemá přímé propojení s konkrétní aplikací, třeba Slackem nebo Google Kalendářem, nesnaží se složitě improvizovat, ale prostě „jen“ ovládá počítač jako člověk. To jinými slovy znamená, že sleduje obrazovku, kliká, naviguje v menu a otevírá soubory nebo spouští nástroje podle potřeby. Jak uvádí Anthropic na svém blogu, nově tedy stačí povolit Claude, aby použil váš Mac k dokončení úkolů, a on se postará o zbytek sám, od prohlížeče přes vývojářské nástroje až po samotné soubory bez složitého nastavování.
Celá věc je spojená s nedávno představeným Dispatchem, díky kterému můžete zadávat úkoly z iPhonu a vrátit se k hotové práci na desktopu. V ukázce pak Anthropic například ukazuje, jak Claude exportuje prezentaci do PDF a rovnou ji připojí k pozvánce na schůzku, aniž by uživatel musel být u Macu.
Sám Anthropic sice upozorňuje, že jde stále o ranou fázi, a Claude se může splést, jedná se však o působivou demonstraci toho, čeho je nyní umělá inteligence schopná. V zásadě jde přitom „jen“ o Claudovskou verzi OpenClaw cobyAI agenta, který na jaře vzbudil velký rozruch. OpenClaw běží též lokálně a dokáže pracovat s aplikacemi typu WhatsApp nebo Telegram, spravovat soubory nebo automatizovat prohlížeč, jenže nastavení je často komplikované. Claude naopak nabízí uzavřenější, bezpečnější přístup, byť aktuálně jen pro Mac a s důrazem na bezpečnost.
Fotogalerie #2
Novinka je nyní dostupná v research preview pro předplatitele Claude Pro a Max. Do budoucna se nicméně počítá s jejím rozšířením i na další verze předplatného, což je z uživatelského hlediska rozhodně pozitivní. Bezesporu totiž jde o zajímavý krok směrem k tomu, aby umělá inteligence mohla pracovat i bez vaší přítomnosti a zároveň zůstávala pod kontrolou a pro všechny, kdo chtějí mít Mac i AI efektivně propojené, je to rozhodně funkce, kterou stojí za to sledovat.