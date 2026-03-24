Zavřít reklamu

Umělá inteligence od Anthropic už dokáže sama ovládat váš Mac jako člověk!

Mac
J. Jiří Filip
0

Anthropic opět posouvá možnosti své umělé inteligence Claude na zcela novou úroveň, která by se navíc nyní mohla opravdu líbit uživatelům Applu. Před pár hodinami totiž společnost představila nové funkce Claude Code a Claude Cowork, které dokážou ovládat Mac, i když u něj právě nejste, a vykonávat zadané úkoly, aniž byste museli sedět u obrazovky.

MacBook Pro M5 LsA review 1 MacBook Pro M5 LsA review 1
MacBook Pro M5 LsA review 2 MacBook Pro M5 LsA review 2
MacBook Pro M5 LsA review 3 MacBook Pro M5 LsA review 3
MacBook Pro M5 LsA review 4 MacBook Pro M5 LsA review 4
MacBook Pro M5 LsA review 5 MacBook Pro M5 LsA review 5
MacBook Pro M5 LsA review 6 MacBook Pro M5 LsA review 6
MacBook Pro M5 LsA review 7 MacBook Pro M5 LsA review 7
MacBook Pro M5 LsA review 8 MacBook Pro M5 LsA review 8
Vstoupit do galerie

Princip je přitom jednoduchý a zároveň docela působivý. Když Claude nemá přímé propojení s konkrétní aplikací, třeba Slackem nebo Google Kalendářem, nesnaží se složitě improvizovat, ale prostě „jen“ ovládá počítač jako člověk. To jinými slovy znamená, že sleduje obrazovku, kliká, naviguje v menu a otevírá soubory nebo spouští nástroje podle potřeby. Jak uvádí Anthropic na svém blogu, nově tedy stačí povolit Claude, aby použil váš Mac k dokončení úkolů, a on se postará o zbytek sám, od prohlížeče přes vývojářské nástroje až po samotné soubory bez složitého nastavování.

Celá věc je spojená s nedávno představeným Dispatchem, díky kterému můžete zadávat úkoly z iPhonu a vrátit se k hotové práci na desktopu. V ukázce pak Anthropic například ukazuje, jak Claude exportuje prezentaci do PDF a rovnou ji připojí k pozvánce na schůzku, aniž by uživatel musel být u Macu.

Sám Anthropic sice upozorňuje, že jde stále o ranou fázi, a Claude se může splést, jedná se však o působivou demonstraci toho, čeho je nyní umělá inteligence schopná. V zásadě jde přitom „jen“ o Claudovskou verzi OpenClaw cobyAI agenta, který na jaře vzbudil velký rozruch. OpenClaw běží též lokálně a dokáže pracovat s aplikacemi typu WhatsApp nebo Telegram, spravovat soubory nebo automatizovat prohlížeč, jenže nastavení je často komplikované. Claude naopak nabízí uzavřenější, bezpečnější přístup, byť aktuálně jen pro Mac a s důrazem na bezpečnost.

Mac Mini M4 a Studio Display LsA 14 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 14
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 15 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 15
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 16 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 16
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 17 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 17
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 18 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 18
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 19 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 19
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 20 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 20
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 21 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 21
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 22 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 22
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 23 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 23
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 24 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 24
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 25 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 25
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 26 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 26
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 27 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 27
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 28 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 28
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 42 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 42
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 43 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 43
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 44 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 44
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 45 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 45
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 46 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 46
Vstoupit do galerie

Novinka je nyní dostupná v research preview pro předplatitele Claude Pro a Max. Do budoucna se nicméně počítá s jejím rozšířením i na další verze předplatného, což je z uživatelského hlediska rozhodně pozitivní. Bezesporu totiž jde o zajímavý krok směrem k tomu, aby umělá inteligence mohla pracovat i bez vaší přítomnosti a zároveň zůstávala pod kontrolou a pro všechny, kdo chtějí mít Mac i AI efektivně propojené, je to rozhodně funkce, kterou stojí za to sledovat.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.