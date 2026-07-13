Používáte AI až moc? Claude vás na to nově upozorní

Závislost na chytrých telefonech je dnes běžně diskutovaným tématem. Zdá se ale, že podobný problém může postupně vznikat i u chatbotů s umělou inteligencí. Právě na to nyní reaguje společnost Anthropic, která stojí za populárním AI asistentem Claude. Testuje totiž novou funkci, jež dokáže rozpoznat, že s chatbotem trávíte možná až příliš mnoho času – a sama vás na to upozorní.
Novinka je zatím dostupná jen v betaverzi a jejím cílem není uživatele od používání Claude odradit, ale spíše je přimět zamyslet se nad tím, jak AI využívají. Pokud systém vyhodnotí, že s chatbotem komunikujete nezvykle intenzivně nebo se na něj začínáte příliš spoléhat, může se zobrazit upozornění s otázkou, zda by nebylo vhodné dát si pauzu nebo některé úkoly zkusit vyřešit samostatně. Anthropic přitom zdůrazňuje, že nechce uživatelům bránit v používání umělé inteligence. Naopak. Firma tvrdí, že AI má lidem pomáhat být produktivnější, nikoliv se stát náhradou vlastního přemýšlení. Vývojáři proto hledají způsoby, jak podporovat zdravější návyky a zabránit tomu, aby se z chatbotů stala každodenní psychická berlička.
Načasování není náhodné. Jen před několika dny například Tony Fadell, označovaný za „otce iPodu“, upozornil, že technologické firmy podcenily dopady závislosti na smartphonech a stejnou chybu by nyní neměly zopakovat u umělé inteligence. Podle něj je potřeba začít řešit možná rizika ještě dříve, než se stanou běžnou součástí každodenního života.
Je otázkou, zda se podobným směrem vydají i další společnosti. ChatGPT, Gemini nebo Apple Intelligence totiž zatím nic podobného nenabízejí. Pokud se ale ukáže, že lidé začínají být na AI asistentech stále více závislí, mohou se podobné „digitální brzdy“ stát v budoucnu běžnou součástí prakticky všech velkých chatbotů.