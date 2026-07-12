Geniální funkce v iPhone promění vaše vzpomínky v něco úžasného. Většina lidí ji přitom ignoruje

Live Photos patří mezi funkce, které mnoho uživatelů používá automaticky, ale jen málokdo využívá jejich plný potenciál. Každá Live fotografie totiž kromě samotného snímku obsahuje i krátký záznam pořízený těsně před a po stisknutí spouště. iPhone pak umí několik těchto záběrů během okamžiku spojit do jednoho plynulého videa – a nepotřebujete k tomu žádnou další aplikaci.
Tato funkce se skvěle hodí například pro vytvoření krátkého sestřihu z dovolené, rodinné oslavy, koncertu nebo pro zachycení běžných okamžiků, které díky pohybu působí mnohem živěji než klasické fotografie.
Jak na to
Celý postup zabere jen několik vteřin.
- Otevřete aplikaci Fotky a přejděte do sekce Typy médií, kde vyberte kategorii Live Photos. V pravém horním rohu klepněte na Vybrat a označte všechny snímky, které chcete spojit do jednoho videa.
- Poté otevřete nabídku se třemi tečkami v pravém horním rohu a zvolte možnost Uložit jako video.
- iPhone během chvíle automaticky vytvoří souvislý videoklip a uloží jej do knihovny.
Fotogalerie
Kde video najdete
Hotové video se objeví mezi ostatními záznamy v aplikaci Fotky. Najdete ho buď přímo v hlavní knihovně, nebo v kategorii Videa.
Je ale dobré vědět jednu drobnost. Nově vytvořené video přebírá datum pořízení původních Live Photos. Pokud tedy knihovnu neřadíte podle data přidání, nemusí se zobrazit mezi nejnovějšími položkami.
Kdy se funkce hodí
Spojování Live Photos do videa je ideální všude tam, kde chcete zachovat atmosféru okamžiku, ale nechce se vám natáčet klasické video. Pokud například během výletu pořídíte několik Live Photos za sebou, můžete z nich během několika sekund vytvořit krátký klip připomínající sestřih z dovolené.
Výhodou je také snadnější sdílení. Místo několika jednotlivých fotografií odešlete jedno video, které si příjemci přehrají prakticky na jakémkoliv zařízení bez ohledu na to, zda Live Photos podporuje.
Právě podobné nenápadné funkce ukazují, že aplikace Fotky umí mnohem víc než jen ukládat snímky. Řadu zajímavých možností nabízí přímo systém a často stačí jen vědět, kde je hledat.