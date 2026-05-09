Víte, že lze snadno a rychle převést fotky z Google Fotek do iCloud Fotek? Poradíme, jak na to

Přesun celé fotogalerie z jedné služby do druhé dřív znamenal stahování po částech, ruční nahrávání a spoustu nervů. Dnes je to naštěstí o poznání jednodušší. Apple a Google mezi sebou zpřístupnily oficiální nástroj pro přenos dat, který zvládne většinu práce za vás na pozadí. Stačí ho správně nastavit a pak už jen počkat.
Proč dávají Fotky na iCloudu smysl
Pokud používáte iPhone, iPad nebo Mac, iCloud Fotky zapadnou do systému přirozeně. Fotky se okamžitě synchronizují napříč zařízeními, úpravy se propisují všude a odpadá řešení, kde máte uloženou poslední verzi snímku. Navíc aplikace Fotky v posledních letech výrazně pokročila v třídění i vyhledávání, takže najít konkrétní moment z dovolené je často otázka pár vteřin.
Co si připravit předem
Než se pustíte do samotného přesunu, vyplatí se zkontrolovat pár věcí. Zásadní je místo v iCloudu. Základních 5 GB většině lidí nestačí, takže pokud máte větší knihovnu, bez vyššího tarifu se neobejdete. Stejně důležité je mít zapnuté iCloud Fotky v Nastavení, jinak se přenesený obsah nikam neuloží. Doporučuji také krátkou kontrolu v Google Fotkách. Pokud tam máte staré duplikáty nebo rozmazané snímky, je ideální chvíle na to je promazat. Ušetříte tím nejen místo, ale i čas při přenosu.
Jak probíhá samotný přenos
Celý proces se spouští přes stránku Google pro export dat. Po přihlášení vyberete službu Google Fotky a jako cílovou platformu zvolíte iCloud Fotky. Následně se přihlásíte ke svému Apple účtu a potvrdíte oprávnění k přenosu. Jakmile tohle uděláte, začne se vše kopírovat automaticky. Nemusíte mít zapnutý počítač ani telefon, přenos běží na serverech. U menších knihoven je hotovo během několika hodin, u větších klidně přes noc nebo i déle.
Fotogalerie
Na co si dát pozor
Přenášejí se fotografie a videa, ale ne všechno ostatní. Některá metadata, alba nebo sdílené kolekce se nemusí přenést úplně přesně. Po dokončení je proto dobré si knihovnu v iCloudu projít a případně si ji doladit podle sebe. Druhá věc je kvalita. Pokud jste měli v Google Fotkách zapnuté úsporné ukládání, přenesou se právě tyto optimalizované verze. Originály už zpětně nezískáte.
Hotovo bez zbytečného stresu
Jakmile přenos doběhne, vaše fotky se začnou objevovat v aplikaci Fotky na všech Apple zařízeních. Od té chvíle už funguje všechno automaticky. Nové snímky se ukládají rovnou do iCloudu a máte je okamžitě k dispozici kdekoliv. Celý proces je dnes překvapivě přímočarý. Nejvíc času zabere samotné čekání, ale jinak jde o jeden z těch případů, kdy technologie opravdu šetří práci místo toho, aby ji přidávala.