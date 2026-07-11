Apple utratil miliardy za společnost, která umí číst myšlenky

Pamatujete si na revoluci, kterou přineslo Face ID? Když Apple poprvé představil pokročilé trojrozměrné skenování obličeje pro odemykání iPhonů, mnozí žasli nad technologickým pokrokem, zatímco zastánci soukromí varovali před sběrem biometrických dat. Dnes už bereme obličejovou autentizaci jako naprostý standard. Jenže technologický gigant z Cupertina se nezastavuje. Za nejnovější akvizicí společnosti Q.ai stojí stejný zakladatel, který pro Apple v minulosti vybudoval právě základy Face ID. Kruh se uzavírá, ale cíl je tentokrát mnohem ambicióznější a pro někoho možná děsivější. Zatímco tehdy šlo o to ověřit, že telefon držíte skutečně vy, nová technologie se zaměřuje na to, co se děje uvnitř vaší hlavy. Apple chce vědět, co si myslíte a co se chystáte vyslovit.
Jak funguje technologie, která čte slova z ticha?
Zatímco běžní asistenti jako Siri nebo Google Assistant potřebují slyšet váš hlas, nová technologie funguje na zcela jiném principu. Využívá neviditelné infračervené světlo, které neustále monitoruje vaši tvář. Senzory mají být podle dostupných informací zabudované v zařízeních, která nosíme nejblíže tělu, například v bezdrátových sluchátkách AirPods nebo v chytrých brýlích. Tyto senzory dokážou snímat mikroskopické pohyby svalů pod kůží. Lidské tělo totiž provádí drobné, neznatelné svalové stahy na obličeji a krku ještě předtím, než vůbec vydáme nějaký zvuk. Systém je navržen tak, aby zachytil přesně ten moment, kdy se teprve chystáte mluvit. Dokáže přečíst slova přímo z jejich formování ve svalech.
Rozpozná, co říkáte, i když jen bezhlesně pohybujete rty. Porozumí vám, i když nevydáte vůbec žádný zvuk a zcela mlčíte. Podle oficiální patentové dokumentace společnosti Q.ai se tato technologie nezastaví jen u slov. Ze stejných biometrických signálů a mikropohybů dokáže systém v reálném čase analyzovat váš srdeční tep, frekvenci dýchání a aktuální emocionální stav. Zařízení tak bude přesně vědět, zda jste nervózní, naštvaní, nebo šťastní.
Miliardy za firmu bez produktů. Proč ten spěch?
Na celém obchodu je nejvíce fascinující finanční stránka. Apple utratil téměř dvě miliardy dolarů za entitu, která na trhu v podstatě neexistuje. Q.ai nemá žádný veřejně dostupný produkt, nevykazuje žádné viditelné příjmy a její webové stránky donedávna neobsahovaly téměř žádné informace.
Proč tedy Apple riskuje tak obrovskou sumu? Odpověď leží v budoucnosti nositelné elektroniky a umělé inteligence. V éře, kdy se AI stává naším osobním asistentem, je rychlost a intimita rozhraní klíčová. Ovládání zařízení pouhou „myšlenkou“ nebo tichým pohybem svalů by Applu zajistilo absolutní dominanci na trhu s chytrými brýlemi a AR/VR headsety. Pro uživatele to však otevírá zásadní otázku: kde končí technologický komfort a kde začíná absolutní ztráta