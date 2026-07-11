Tohle změní vaše používání iPhonu. Apple do systému schoval funkce, o kterých málokdo ví

Apple s každou novější verzí systému přidává řadu drobných funkcí, které sice nejsou tolik vidět jako velké novinky, ale při každodenním používání dokážou výrazně zpříjemnit práci s iPhonem. Vybrali jsme pět tipů, které stojí za vyzkoušení.
Méně průhlednosti
Nový vzhled systému využívá průhledné prvky a efekty připomínající sklo. Na některých tapetách ale mohou snižovat čitelnost textu nebo ovládacích prvků. Pokud vám tento styl nevyhovuje, otevřete Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu a aktivujte možnost Snížit průhlednost. Prostředí bude přehlednější a text bude lépe čitelný bez ohledu na zvolenou tapetu.
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Chytřejší Zprávy
Aplikace Zprávy nabízí mnohem více možností než jen posílání textu. V podporovaných konverzacích si můžete nastavit vlastní animované pozadí, vytvářet ankety nebo jednoduše označit jen část přijaté zprávy a zkopírovat pouze vybraný text místo celé konverzace. Právě možnost kopírování jednotlivých úseků textu patří mezi drobnosti, které při běžném používání dokážou ušetřit spoustu času.
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Připnutá alba v Apple Music
Pokud v Apple Music posloucháte stále stejná alba nebo playlisty, můžete si je připnout na začátek knihovny. Stačí otevřít vybrané album, klepnout na ikonu se třemi tečkami a zvolit možnost Přišpendlit album. Současně lze nastavit i automatické stažení připnutého obsahu do iPhonu, takže bude dostupný i bez připojení k internetu.
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Herní výzvy
Součástí systému je také aplikace Hry, která sdružuje všechny vaše herní tituly na jednom místě. Vedle přehledu nainstalovaných her nabízí i možnost vytvářet výzvy pro přátele. Stačí vybrat konkrétní hru, nastavit pravidla soutěže a pozvat další hráče. Výzvy mohou být omezené počtem pokusů nebo časovým limitem, takže snadno zjistíte, kdo dosáhne nejlepšího výsledku.
Delší zdřímnutí
Budík už není omezen pouze na tradiční devítiminutové odložení. V aplikaci Hodiny si můžete nastavit délku zdřímnutí podle vlastních potřeb – od jedné až do patnácti minut. Jde o drobnou změnu, na kterou uživatelé čekali řadu let. Ačkoliv se může zdát nenápadná, právě možnost přizpůsobit si ranní buzení vlastním návykům oceníte pravděpodobně častěji než mnoho výraznějších novinek.
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