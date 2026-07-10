Skládací iPhone už není tajemstvím. Takto vypadá vedle iPhone 14 Pro či Xiaomi Redmi A3

První skládací iPhone, označovaný ve fanouškovském Apple světě zejména jako iPhone Ultra, se nezadržitelně blíží a ačkoliv Apple jeho vývoj, výrobu či cokoliv s ním spojené ještě oficiálně nepotvrdil, díky nepřebernému množství nejrůznějších úniků informací je jasné, že k jeho odhalení dojde už letos na podzim. A co víc, tyto úniky de facto kompletně odhalily i jeho technické specifikace či podobu, díky čemuž tak mohou už teď vznikat přesné makety, které odráží to, s čím má svět na podzim počítat. Jedna taková maketa se nyní dostala do rukou i spolehlivému leakerovi Majin Bu, který nelenil a na svůj oficiální profil na X nahrál sérii fotek, které zachycují jak samotný skládací iPhone Ultra, tak i jeho srovnání s iPhone 14 Pro a Xiaomi Redmi A3. Tyto fotky si můžete prohlédnout v galerii níže.
Fotogalerie
Jak můžete sami vidět, poměr těl klasických telefonů oproti prvnímu skládacímu iPhone je opravdu diametrálně rozdílný. Zatímco klasické telefony totiž vsází na osvědčený tvar ve formě podlouhlého obdélníku, Apple svůj první ohebný iPhone vytvořil při zavřeném stavu skoro až do čtverce (respektive do obdélníku se stranami, které mají délku dost podobnou). Při rozloženém stavu však ve výsledku právě tento styl zajistí přirozený „tabletový“ režim s poměrem stran, na který jsme právě u iPadů dlouhé roky zvyklí. Právě z toho by tak ve výsledku mohl zásadním způsobem těžit multitasking, potažmo pak obecně uživatelé zvyklí na práci s vícero okny v iPadOS.
Záležet bude samozřejmě hodně i na tom, jakým stylem Apple pojme operační systém, ale vzhledem k tomu, že obrazovka bude při rozloženém stavu skutečně velkorysá, je pravděpodobné, že dřívější zvěsti o snaze vytvořit hybrida iOS a iPadOS, který poběží podle toho, jak bude zrovna zařízení složení či rozložené, dávají smysl. Doufejme tedy, že bude hned od startu vše fungovat naprosto perfektně a hlavně, že Apple toto zařízení zcela nezabije vysokou cenou. Přeci jen, oproti konkurenci toho nejspíš až tak moc zajímavého nenabídne (byť operační systém či dokonalá integrace v Apple ekosystému jsou samozřejmě pádné argumenty pro nákup), takže pro větší rozšíření tohoto zařízení mezi uživatele bude klíčová právě cenová politika. A jak Apple toto zařízení nacení podle vás?