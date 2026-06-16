Apple to opět neuhlídal. Unikly fotky krytů pro ohebný iPhone Ultra

Ruku v ruce s blížícím se koncem vývoje svého prvního ohebného iPhone finišuje Apple i s vývojem krytů, které pro něj bude prodávat. Právě ochranné kryty jsou totiž zcela neodmyslitelným příslušenstvím, které Apple každoročně po boku svých nových telefonů odhaluje, ať už v nových materiálech či barvách. A jak se zdá, ani tentokrát tomu nebude jinak – tedy, svým způsobem. Spolehlivý leaker Majin Bu totiž zveřejnil na svém X snímek zachycující část krytu pro ohebný iPhone Ultra, který odhaluje, že Apple pro svou novinku použije materiály, na které jsme zvyklí již z předešlých let.
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Konkrétně si lze všimnout toho, že zatímco horní čtveřice krytů disponuje lesklý jednolitým povrchem, který je typický pro silikonové kryty, spodní čtveřice má na zádech velmi jemnou texturu, která je zase běžná pro TechWoven kryty představené teprve loni s iPhone 17 Pro coby náhrada za FineWoven. Tvarově se však samozřejmě bude jednat o kryty dost netypické jelikož budou telefon obepínat naplno jen ze dvou stran, přičemž na jednom boku je evidentně nasazen velký výřez pro tlačítka a možná snažší otevírání, na druhém boku je pak místo pro pant.
Kryt rovněž potvrzuje, že se iPhone Ultra dočká poměrně masivního zadního foťáku, který by měl do jisté míry vzhledem odpovídat tomu, který Apple nasadil u iPhone Air – byť má disponovat dvěma foťáky namísto jednoho. Obecně se pak jablečná skládačka jeví jako poměrně zajímavý a hlavně svěží vítr ve světě ohebných telefonů, který když se Applu povede dotáhnout k pomyslné dokonalosti, může těmito vodami dost zahýbat.