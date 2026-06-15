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Zabaví vás na desítky hodin. Epic teď dává zcela zdarma dvě herní pecky, které vám zůstanou navždy

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Pokud máte rádi videohry, zbystřete. Epic Games Store totiž rozdává až do tohoto čtvrtka dva opravdu parádní kousky, které vás dokáží zabavit na dlouhé hodiny. A co je nejlepší? Když si je zařadíte do vaší herní knihovny, zůstanou vám v ní už navždy s tím, že si je tedy budete moci zahrát kdykoliv, tedy nejen v nadcházejících dnech.

Warhammer 40,000 : Speed Freeks

Warhammer 40,000: Speed Freeks je akční závodní hra zasazená do temného světa Warhammeru 40K, která se však nebere příliš vážně a sází hlavně na zábavu a chaos. Hlavní roli zde hrají Orkové, kteří milují rychlost, výbuchy a pořádnou dávku destrukce. Místo klasických závodů vás čekají souboje ozbrojených vozidel, při kterých je často důležitější zničit soupeře než projet cílem jako první. Každé vozidlo disponuje vlastní výzbrojí i speciálními schopnostmi, které výrazně ovlivňují herní styl. Nechybí raketomety, kulomety ani další ničivé zbraně typické pro svět Warhammeru 40K.

Warhammer 40,000: Speed Freeks 1 Warhammer 40,000: Speed Freeks 1
Warhammer 40,000: Speed Freeks 2 Warhammer 40,000: Speed Freeks 2
Warhammer 40,000: Speed Freeks 3 Warhammer 40,000: Speed Freeks 3
Warhammer 40,000: Speed Freeks 4 Warhammer 40,000: Speed Freeks 4
Warhammer 40,000: Speed Freeks 5 Warhammer 40,000: Speed Freeks 5
Warhammer 40,000: Speed Freeks 6 Warhammer 40,000: Speed Freeks 6
Warhammer 40,000: Speed Freeks 7 Warhammer 40,000: Speed Freeks 7
Warhammer 40,000: Speed Freeks 8 Warhammer 40,000: Speed Freeks 8
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Hra nabízí několik herních režimů zaměřených na týmovou spolupráci i čistou destrukci. Velkým lákadlem jsou dynamické bitvy, během kterých se situace na bojišti mění doslova každou vteřinu. Díky stylizované grafice a přehnané akci působí hra velmi svižně a zábavně. Potěší také fanoušky univerza Warhammer 40K, protože věrně zachycuje typický orkský humor i šílenství. Pokud máte rádi rychlou akci, výbuchy a nevadí vám pořádný chaos, Speed Freeks rozhodně stojí za vyzkoušení.

Warhammer 40,000 : Speed Freeks lze zdarma stáhnout zde

The Ouroboros King

Zcela odlišným zážitkem je pak The Ouroboros King, který místo zběsilé akce sází na promyšlenou strategii a pečlivé plánování každého tahu. Jde o netradiční kombinaci šachů, roguelike prvků a tahové strategie, která dokáže překvapit svou hloubkou. Hráči postupně budují vlastní armádu figurek, přičemž každá disponuje unikátními schopnostmi a vlastnostmi. Každá partie je přitom jiná díky náhodně generovaným výzvám, odměnám i protivníkům. Velkou roli zde hraje správná kombinace jednotek a schopnost přizpůsobit se aktuální situaci.

The Ouroboros King 1 The Ouroboros King 1
The Ouroboros King 2 The Ouroboros King 2
The Ouroboros King 3 The Ouroboros King 3
The Ouroboros King 4 The Ouroboros King 4
The Ouroboros King 5 The Ouroboros King 5
The Ouroboros King 6 The Ouroboros King 6
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Na první pohled může hra působit nenápadně, ale velmi rychle odhalí svou návykovou stránku. Díky roguelike systému navíc nevadí ani prohra, protože každá další výprava přináší nové možnosti a strategie. Potěší také přehledné zpracování, díky kterému se v pravidlech neztratí ani méně zkušení hráči. The Ouroboros King je ideální volbou pro všechny, kteří mají rádi šachové principy, ale chtějí je zažít v modernějším a dynamičtějším pojetí. Ve výsledku jde o jednu z těch her, které vás nenápadně pohltí a nepustí dlouhé hodiny.

The Ouroboros King lze zdarma stáhnout zde

 

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