Zabaví vás na desítky hodin. Epic teď dává zcela zdarma dvě herní pecky, které vám zůstanou navždy

Pokud máte rádi videohry, zbystřete. Epic Games Store totiž rozdává až do tohoto čtvrtka dva opravdu parádní kousky, které vás dokáží zabavit na dlouhé hodiny. A co je nejlepší? Když si je zařadíte do vaší herní knihovny, zůstanou vám v ní už navždy s tím, že si je tedy budete moci zahrát kdykoliv, tedy nejen v nadcházejících dnech.
Warhammer 40,000 : Speed Freeks
Warhammer 40,000: Speed Freeks je akční závodní hra zasazená do temného světa Warhammeru 40K, která se však nebere příliš vážně a sází hlavně na zábavu a chaos. Hlavní roli zde hrají Orkové, kteří milují rychlost, výbuchy a pořádnou dávku destrukce. Místo klasických závodů vás čekají souboje ozbrojených vozidel, při kterých je často důležitější zničit soupeře než projet cílem jako první. Každé vozidlo disponuje vlastní výzbrojí i speciálními schopnostmi, které výrazně ovlivňují herní styl. Nechybí raketomety, kulomety ani další ničivé zbraně typické pro svět Warhammeru 40K.
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Hra nabízí několik herních režimů zaměřených na týmovou spolupráci i čistou destrukci. Velkým lákadlem jsou dynamické bitvy, během kterých se situace na bojišti mění doslova každou vteřinu. Díky stylizované grafice a přehnané akci působí hra velmi svižně a zábavně. Potěší také fanoušky univerza Warhammer 40K, protože věrně zachycuje typický orkský humor i šílenství. Pokud máte rádi rychlou akci, výbuchy a nevadí vám pořádný chaos, Speed Freeks rozhodně stojí za vyzkoušení.
Warhammer 40,000 : Speed Freeks lze zdarma stáhnout zde
The Ouroboros King
Zcela odlišným zážitkem je pak The Ouroboros King, který místo zběsilé akce sází na promyšlenou strategii a pečlivé plánování každého tahu. Jde o netradiční kombinaci šachů, roguelike prvků a tahové strategie, která dokáže překvapit svou hloubkou. Hráči postupně budují vlastní armádu figurek, přičemž každá disponuje unikátními schopnostmi a vlastnostmi. Každá partie je přitom jiná díky náhodně generovaným výzvám, odměnám i protivníkům. Velkou roli zde hraje správná kombinace jednotek a schopnost přizpůsobit se aktuální situaci.
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Na první pohled může hra působit nenápadně, ale velmi rychle odhalí svou návykovou stránku. Díky roguelike systému navíc nevadí ani prohra, protože každá další výprava přináší nové možnosti a strategie. Potěší také přehledné zpracování, díky kterému se v pravidlech neztratí ani méně zkušení hráči. The Ouroboros King je ideální volbou pro všechny, kteří mají rádi šachové principy, ale chtějí je zažít v modernějším a dynamičtějším pojetí. Ve výsledku jde o jednu z těch her, které vás nenápadně pohltí a nepustí dlouhé hodiny.
The Ouroboros King lze zdarma stáhnout zde