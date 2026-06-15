Google Maps mají obří problém. Apple Maps v iOS 27 tasil zbraň, která nám vyrazí dech

Apple Maps se v iOS 27 dočká celé řady nových funkcí. Hlavním tahounem aktualizace je výrazně vylepšený režim 3D přeletů Flyover, který nově využívá modely umělé inteligence ke zvýšení realismu a detailnosti leteckých snímků.
Realističtější Flyover a lokální trendy
Funkce Flyover dlouhodobě umožňuje uživatelům prozkoumávat více než 350 světových měst ve 3D. V iOS 27 Apple kombinuje klasické letecké záběry s AI modely, díky čemuž dosahuje mnohem ostřejších a živějších vizuálů městské krajiny. Podle oficiální tiskové zprávy budou v mapách jasněji viditelné i ty nejmenší detaily, a to od přesných tvarů jednotlivých stromů až po způsob, jakým se sluneční světlo odráží od skleněných stěn mrakodrapů.
Pro uživatele ve Spojených státech navíc přichází nová funkce Local Lists (Lokální seznamy). Ta bude shromažďovat doporučené kolekce zajímavých míst v okolí na základě toho, co zrovna v dané lokalitě „letí“, včetně tipů na jídlo nebo místa vhodná pro děti. Apple zdůrazňuje, že veškerá data jsou odvozována s ohledem na soukromí a nikdy nejsou spojována s konkrétními uživateli.
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Chytřejší widgety a nový design ikon
Systém iOS 27 tak dále rozšiřuje funkci Suggested Places (Navrhovaná místa), která se poprvé objevila v iOS 26.5. Uživatelé nově mohou procházet větší množství doporučení namísto dosavadního limitu v podobě pouhých dvou položek. Na vyhledávací obrazovce se rovněž objeví sekce s populárními restauracemi a vyhledávání v přirozeném jazyce se rozšíří také na plánování tras.
Do Chytré sady přibude užitečný widget „Zaparkované auto“, který podstatně usnadní nalezení vozidla. Apple rovněž slibuje vylepšení pro Offline mapy, byť konkrétní detaily neupřesnil. Stávající funkce, jako jsou Navštívená místa a Průvodci, se s touto aktualizací rozšíří do dalších zemí. Vizuální tečkou na závěr je pak samotná ikona aplikace Maps, která dostala osvěžený, vícevrstvý design v duchu Liquid Glass. Dle mého budou mapy v iOS 27 zas o něco zajímavější. Používáte je, nebo preferujete jiné řešení?