Stáhněte si tapety z iOS 27 a iPadOS 27 již nyní!

Během pondělní úvodní keynote na konferenci WWDC 2026 Apple představil nové operační systémy iOS 27 a iPadOS 27. Jak už bývá zvykem, spolu s nimi dorazily i zcela nové systémové tapety, které mají symbolicky zahájit další kapitolu vývoje jablečných platforem. Přestože si na finální vydání obou systémů budeme muset ještě několik měsíců počkat, jejich nové tapety si můžete stáhnout a používat už nyní.
Apple letos zvolil podobný přístup jako v předchozích letech. Tapety jsou dostupné v několika barevných variantách a jejich design navazuje na vizuální styl letošních systémů. Pokud se na ně podíváte pozorněji, zjistíte, že abstraktní tvary ve skutečnosti vytvářejí stylizovanou číslici „27“, tedy označení nové generace operačních systémů. Motivy zároveň působí elegantněji a čistěji než některé předchozí generace a dobře zapadají do současného designového jazyka Applu.
Majitelé iPhonů se mohou těšit na nové tapety pro iOS 27, zatímco uživatelé iPadů dostali vlastní varianty přizpůsobené jak portrétnímu, tak i horizontálnímu režimu. Apple tradičně připravil také dynamické verze tapet, které reagují na pohyb zařízení a vytvářejí jemný prostorový efekt. Ty však zatím dostupné nejsou a objeví se až společně s oficiálním vydáním systémů na podzim.
Pokud se vám nové tapety zalíbily, stačí si stáhnout jejich plné rozlišení a následně je nastavit jako pozadí prostřednictvím aplikace Fotky nebo přímo v Nastavení zařízení. U iPadu i iPhonu je celý proces otázkou několika vteřin. Náhledy tapet si můžete prohlédnout v naší fotogalerii:
Fotogalerie
Nové tapety zároveň připomínají, že iOS 27 a iPadOS 27 nepřinášejí jen kosmetické změny. Oba systémy nabídnou například novou samostatnou aplikaci Siri, výrazně vylepšené Zkratky využívající umělou inteligenci, pokročilejší Image Playground a řadu dalších novinek, o kterých Apple během WWDC hovořil.
Co na nové tapety říkáte vy? Patří podle vás k těm povedenějším z posledních let, nebo vás letošní design příliš neoslovil? Mnozí uživatelé oceňují jejich minimalistický vzhled a nenápadné zakomponování čísla 27, jiným mohou připadat až příliš střídmé. Jedno je ale jisté – pokud si chcete atmosféru iOS 27 a iPadOS 27 vyzkoušet ještě před vydáním finálních verzí, právě nová tapeta představuje ten nejjednodušší způsob, jak si kousek letošní WWDC přenést na vlastní zařízení.