Apple koupil českou firmu. Budoucí iPhone, Mac či Apple Watch bude díky ní odolnější

Apple má za sebou další velmi zajímavý nákup, která může do značné míry změnit budoucnost jeho produktů a co víc, tentokrát má českou stopu. Americký gigant totiž koupil brněnskou společnost PlasmaSolve, která se specializuje na simulace plazmových technologií používaných při výrobě odolných kovových povrchů.
PlasmaSolve vznikla v roce 2016 a vyvinula software MatSight, který dokáže simulovat procesy PVD (Physical Vapor Deposition) a PECVD. Tyto technologie se využívají při nanášení extrémně tenkých, ale velmi odolných ochranných vrstev na kovové součásti. Apple je používá už dnes například při výrobě některých částí svých zařízení, akvizice by mu ale měla pomoci celý proces ještě výrazně vylepšit. Cílem může být výroba zařízení s odolnějšími proti poškrábání, lehčími a zároveň tenčími kovovými šasi. Právě na tom Apple v posledních letech intenzivně pracuje. Nové výrobní postupy by se tak mohly promítnout do budoucích generací iPhone, Mac, iPad nebo Apple Watch. Jde ale o odhad vycházející z technologie společnosti a dosavadního využití PVD procesů Applu – firma konkrétní plány nezveřejnila.
Zajímavé je, že Apple společnost koupil už v dubnu letošního roku prostřednictvím své dceřiné firmy. Informace se ale na veřejnost dostala až nyní díky evropským regulatorním dokumentům. Apple se navíc k podobným akvizicím tradičně příliš nevyjadřuje a většinu z nich potvrdí až ve chvíli, kdy je to z právního hlediska nezbytné.
PlasmaSolve přitom není velká firma. Podle dostupných informací zaměstnávala jen několik specialistů na materiálové inženýrství, simulace a plazmové technologie. Právě jejich know-how ale zřejmě bylo tím, co Apple zajímalo nejvíce. Pokud se tedy podaří nové technologie využít v praxi, mohou budoucí produkty nabídnout nejen elegantnější konstrukci, ale také vyšší odolnost bez nutnosti zvyšovat jejich hmotnost.