Konec front na úřadech? Česká vláda schválila převody vozidel kompletně online

Návštěva registru vozidel by se už brzy mohla stát minulostí. Česká vláda totiž schválila novelu, která umožní vyřizovat převody vozidel kompletně online. Pokud změny projdou i Parlamentem, řidiči už kvůli přepisu auta nebudou muset na úřad a nové doklady či registrační značky si budou moci nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejních míst.
Největší novinkou je možnost vyřídit registraci vozidla elektronicky přes Portál dopravy. Po dokončení žádosti si bude možné nový malý technický průkaz vyzvednout ve výdejním boxu nebo na výdejním místě, podobně jako je tomu už dnes u řidičských průkazů. Starý doklad přitom nebude nutné odevzdávat na úřadě – o jeho znehodnocení se postará sám majitel vozidla. Jen během loňského roku se v Česku uskutečnilo více než 1,2 milionu převodů vozidel, takže změna může ušetřit čas statisícům lidí.
Velkou novinkou bude také přenositelnost registračních značek. Pokud prodáte nebo ekologicky zlikvidujete své auto, budete si moci registrační značku ponechat pro jiné vozidlo, případně si ji až na šest měsíců rezervovat. Novela zároveň rozšiřuje počet úkonů, které půjde vyřídit automaticky bez zásahu úředníka. Týká se to například žádosti o třetí registrační značku pro nosič jízdních kol.
Změny myslí i na dlouhodobě odstavená vozidla. Registr bude nově automaticky vyřazovat auta, která více než pět let nemají platnou technickou kontrolu ani povinné ručení. Elektronicky půjde vyřídit také dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo jeho opětovné uvedení do provozu, což ocení například majitelé motocyklů či veteránů.
Pokud novela projde legislativním procesem, první změny začnou platit už letos v listopadu. Největší novinky týkající se online registrace vozidel pak mají být spuštěny od 1. července 2027, některá další ustanovení vstoupí v účinnost až v roce 2028.