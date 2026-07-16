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Českem se valí další vlna podvodných SMS, tentokrát se maskuje za falešné poplatky za ČT

Jen pro ČR
J. FilipJiří Filip
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Česká televize upozorňuje na novou vlnu podvodných SMS zpráv, které se snaží z lidí vylákat peníze pod záminkou neuhrazeného televizního poplatku. Pokud vám dorazí zpráva informující o údajném dluhu a zároveň obsahuje odkaz na jeho okamžitou úhradu, rozhodně na ni nereagujte. Jde o podvod, před kterým sama Česká televize nyní veřejně varuje.

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Podvodníci se snaží využít toho, že od letošního roku došlo ke změnám v systému televizních poplatků, a spoléhají na to, že příjemci zprávy nebudou její obsah příliš ověřovat. Česká televize ale zdůrazňuje, že upozornění na údajný dluh ani odkazy k jeho zaplacení prostřednictvím SMS nikdy nerozesílá. Pokud si chcete ověřit stav své evidence nebo plateb, dělejte to výhradně přes oficiální web TV poplatků.

Důležité je také pečlivě kontrolovat adresu webové stránky, na které případně zadáváte své údaje. Podvodné stránky se často snaží vzhled oficiálního webu co nejvěrněji napodobit, aby z uživatelů vylákaly přihlašovací nebo platební údaje. Česká televize proto doporučuje přistupovat k účtu pouze přes oficiální stránky na adrese tvpoplatky.cz a nikdy ne přes odkazy zaslané v SMS zprávách. Pokud vám podobná zpráva dorazí, nejlepší je ji ignorovat a smazat.

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