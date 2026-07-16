Českem se valí další vlna podvodných SMS, tentokrát se maskuje za falešné poplatky za ČT

Česká televize upozorňuje na novou vlnu podvodných SMS zpráv, které se snaží z lidí vylákat peníze pod záminkou neuhrazeného televizního poplatku. Pokud vám dorazí zpráva informující o údajném dluhu a zároveň obsahuje odkaz na jeho okamžitou úhradu, rozhodně na ni nereagujte. Jde o podvod, před kterým sama Česká televize nyní veřejně varuje.
Podvodníci se snaží využít toho, že od letošního roku došlo ke změnám v systému televizních poplatků, a spoléhají na to, že příjemci zprávy nebudou její obsah příliš ověřovat. Česká televize ale zdůrazňuje, že upozornění na údajný dluh ani odkazy k jeho zaplacení prostřednictvím SMS nikdy nerozesílá. Pokud si chcete ověřit stav své evidence nebo plateb, dělejte to výhradně přes oficiální web TV poplatků.
⚠️ Pozor na podvodné SMS zprávy. Česká televize nerozesílá upozornění na údajný dluh ani odkazy k jeho úhradě prostřednictvím SMS.
➡️ Stav evidence a plateb ověřujte výhradně na webu https://t.co/2C872adHH3. Před zadáním údajů pečlivě zkontrolujte, že se nacházíte na webu ČT. pic.twitter.com/d6xWPxJj7Y
— Česká televize (@CzechTV) July 15, 2026
Důležité je také pečlivě kontrolovat adresu webové stránky, na které případně zadáváte své údaje. Podvodné stránky se často snaží vzhled oficiálního webu co nejvěrněji napodobit, aby z uživatelů vylákaly přihlašovací nebo platební údaje. Česká televize proto doporučuje přistupovat k účtu pouze přes oficiální stránky na adrese tvpoplatky.cz a nikdy ne přes odkazy zaslané v SMS zprávách. Pokud vám podobná zpráva dorazí, nejlepší je ji ignorovat a smazat.