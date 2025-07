Zavzpomínejte na legendární herní pořad Game Page! Herní dětství najdete na iVysílání

Pokud jste jako malí stejně jako já pravidelně usedali k televizi a místo pohádek hltali záběry z videoher, je dost pravděpodobné, že za to vděčíte jednomu jedinému pořadu – Game Page. Pro mě a spoustu dalších byla tahle relace na ČT něčím výjimečným. Byla to brána do světa, který jsme jinak poznávali jen po kouskách. Internet byl v té době pro mnohé z nás spíš výsadou než samozřejmostí a herní trailery jsme místo na YouTube sledovali právě tady – tedy v televizi a v době, kdy se na hry v Česku ještě pořád dívalo skrz prsty.

Dnes už si to těžko představujeme, ale Game Page byl reálně jeden z mála způsobů, jak se k informacím o nových hrách vůbec dostat. A že jich bylo. Třeba takový Far Cry coby první díl dnes již ikonické herní série, který tehdy ohromoval grafikou, jakou do té doby málokdo viděl. Nebo Alan Wake, který mě jako malého fascionoval už jen tím, že vypadal jako opravdový film. Nepamatuju si, jestli jsem v tu chvíli vůbec chápal, co přesně se v té hře děje, ale to kouzlo, ta atmosféra, ty světelné kužely prodírající se temnotou – to se mi do paměti zapsalo tak silně, že když jsem si Alan Wakea po letech zahrál, okamžitě se mi vybavil právě tenhle pořad.

A o to víc potěší, že si přesně tyhle vzpomínky může člověk znovu přehrát. Česká televize totiž nahrála archiv Game Page na iVysílání, takže stačí pár kliknutí a jste zpátky v době, kdy se hry nepařily na výkonném herním notebooku, ale obdivovaly z gauče u obrazovky. Sice v rozlišení, které dnešním očím může připadat skoro jako ze starověku, ale s o to větším kouzlem. A hlavně – s tím nefalšovaným nadšením, které z pořadu dýchalo.

Takže jestli i vy patříte k těm, kdo si pamatují tu ikonickou znělku, a pokaždé když zapínáte nějaký starší titul, vás přepadne lehká nostalgie, že už to není jako tehdy – máte teď jedinečnou šanci si to připomenout. Game Page je zpět. A s ní i kus dětství, který se dá znovu prožít.

Archiv pořadu Game Page naleznete zde