Apple se chystá na největší proměnu iPhonu v jeho historii

Nebaví vás vzhled současných iPhonů? Nezoufejte, změny jsou na dosah. Podle posledních informací od Bloombergu se totiž Apple chystá na největší redesign iPhonu v jejich historii. Tentokrát navíc nemá jít jen o drobné faceliftové úpravy, ale o zásadní změny, které mohou výrazně proměnit způsob, jak iPhone používáme.
V centru celé vize budoucích iPhonů jsou dle Bloombergu hned dva modely – konkrétně skládací iPhone a speciální jubilejní verze k dvacátému výročí, která má nabídnout opravdu bezrámečkový displej od kraje ke kraji. Na vývoj obou těchto modelů dohlíží John Ternus, šéf hardwarového inženýrství a zároveň muž, o kterém se mluví jako o nejpravděpodobnějším nástupci Tima Cooka. S trochou nadsázky se nám tak v redakci až chce říci, že se jedná z jeho strany o jakousi generální zkoušku, kterou když zvládne, cesta na trůn Applu pro něj bude otevřená.
Pokud vás pak zajímají detaily, Bloomberg bohužel o novinkách nepřináší nic, co bychom v minulosti neslyšeli. Skládací iPhone by tedy měl fungovat podobně jako Samsung Galaxy Z Fold, otevřít se „jako kniha“ a nabídnout větší prostor pro videa, hry a multitasking. iOS 27 pak má být speciálně optimalizovaný pro skládací formát, umožní spouštění dvou aplikací vedle sebe a další vychytávky, které zatím Apple oficiálně nepotvrdil. Displej bude mít podle spekulací 7,7“ vnitřní panel a 5,3“ vnější, přičemž technologie použitá u skla má minimalizovat viditelnou záhyb. Telefon bude dále vybaven dvěma zadními kamerami, jednou přední a Touch ID zabudovaným do tlačítka napájení místo Face ID, což dává smysl při snaze zjednodušit ovládání.
Zatímco první ohebný iPhone bude svým způsobem demonstrací toho, čeho je Apple v rámci technologií schopný, jubilejní iPhone ke 20. výročí představení prvního iPhonu, které připadá na příští rok, bude spíš ukázkou designových schopností Applu. Podle předchozích zpráv má nabídnout zakřivené sklo, žádné výřezy a kameru schovanou pod displejem, takže celý telefon bude působit téměř magicky hladce. Zda se ale Applu podaří tento model připravit do příštího roku, je zatím otázkou, protože údajně řeší řadu problémů při vývoji. Pokud ale ano, půjde o jednu z nejvýraznějších změn v historii iPhonu vůbec.
V každém případě je jasné, že Apple chystá opravdu ambiciózní dva roky, během kterých ukáže, že inovace nejsou jen kosmetické, ale že jde o technický i designový krok, který by mohl změnit očekávání uživatelů od iPhonu na další dekádu. Já coby letitý uživatel iPhonů se pak těším na oba modely. Ohebný iPhone ukáže, jak si Apple budoucnost „skládaček“ předsatvuje, zatímco iPhone ke 20. výročí s trochou štěstí potvrdí, že má kalifornský gigant futuristický design stále v krvi, jak potvrdil i v roce 2017 u iPhonů X.