iPhone 18 Pro možná dostane profi fotosoftware!

iPhone 18 Pro se blíží nezadržitelným tempem a příběh o tom, jak se jablečná společnost snažila vylepšit jeho fotoaparát, nabírá na obrátkách. Podle řady zákulisních informací byl totiž Apple jen krůček od odkoupení studia Lux Optics, které stojí za aplikacemi Halide, Kino a Spectre. Místo velké fúze se však v tomto úspěšném startupu odehrává právní bitva.
Apple jednal o této akvizici minulé léto. Cílem by bylo integrovat pokročilé funkce Halide přímo do nativní aplikace Fotoaparát v iOS. A právě foťák má být pro Apple klíčový. Apple chce, aby příští vlajková loď v určitých parametrech definitivně smazala rozdíl mezi mobilem a profesionálním fotoaparátem. Jednání však zkrachovala, protože vedení Lux Optics věřilo, že po dalších aktualizacích svých appek „vytřískají“ z Applu více peněz. Situace se ale vyostřila v prosinci, kdy generální ředitel Ben Sandofsky propustil svého partnera a šéfdesignéra Sebastiana de Witha kvůli údajným finančním nesrovnalostem. De With se však rychle oklepal a v lednu oznámil, že nastupuje do designového týmu Applu, což byla pro Sandofského poslední kapka.
Sandofsky ale nyní podal žalobu, ve které de Witha obviňuje z neoprávněného použití 150 tisíc dolarů z firemních fondů na své soukromé účely. Co je však daleko zajímavější je tvrzení, že de With měl podle žaloby poskytnout Applu důvěrné materiály a zdrojové kódy aplikací Lux Optics. Právní zástupci de Witha všechna obvinění odmítají a tvrdí, že jde o odvetu za to, že de With sám ve společnost poukazoval na finanční nesrovnalosti. Za mě je tento spor mj. ukázkou i toho, jak agresivně Apple loví talenty i technologie, když jde o jeho nejdůležitější produkt. Dle mého jde o jeden z těch zajímavějších soudních sporů, který rozhodně bude zajímavé sledovat.